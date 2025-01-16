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Кубок короля. Эльче – Атлетико 0:4. Кто же их остановит?

Испания
Обновлено

"Атлетико" разгромило "Эльче" в рамках 1/8 финала кубка Испании и продолжило свою победную серию до 15 матчей

Кубок короля. Эльче – Атлетико 0:4. Кто же их остановит?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" в рамках 1/8 финала кубка Испании не заметило сопротивления со стороны "Эльче" из Сегунды. Дублем в первом тайме отличился Серлот. Ситуация для хозяев стала безнадежной в начале второго тайма, когда вторую желтую карточку получил Меркау. Подопечные Симеоне забили еще дважды во втором тайме усилиями Рикельме и Альвареса. Победная серия "матрасников" достигла фантастических 15 матчей.


1/8 финала кубка Испании. Эльче. "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро"
Эльче (II) - Атлетико 0:4
Голы: Серлот, 8, 29 (пен.), Рикельме, 62, Альварес, 76.

Эльче: Сан Роман – Салинас (Мартин, 62), Бигас (Аффенгрубер, 70), Диаби (Гаспар, 79), Дональд – Рашани, Эрнандес (Фебас, 70), Мендоса (Гути, 79), Меркау – А. Альварес, Кабо.

Атлетико: Муссо – Аспиликуэта, Ле Норман, Витсель, Льоренте (Лемар, 73) – Лино (Де Пауль, 61), Галлагер (Мандава, 65), Коке, Рикельме (Х. Альварес, 73) – Серлот (Молина, 46) , Корреа.

Предупреждения: А. Альварес, 7, Меркау, 32, Дональд, 34 – Ле Норман, 69.

Удаление: Меркау, 50 (вторая желтая).

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