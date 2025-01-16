Каталонцы врываются в ¼ финала Кубка Испании. Барселона – Бетис 5:1. Обзор матча

Еще в первом тайме хозяева могли установить счет 3:0, но гол Жюля Кунде отменили из-за офсайда. После перерыва "блаугранас" все же достигли цели. К 46-й минуте андалусийцы произвели 2 вынужденные замены из-за травм. В конце встречи "зелено-белые" забили гол престижа. Символично, что это также сделал футболист каталонцев – Витор Роке, который находится в аренде в клубе из Севильи.

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Смотрите обзор матча ⅛ финала Кубка Испании

Барселона. Эстадио Олимпико, 46 019 зрителей

Барселона – Бетис 5:1

Голы: Гави, 3, Кунде, 27, Рафинья, 58, Торрес, 67, Ямаль, 75 – Роке, 84 (п)