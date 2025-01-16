  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе

Испания

Футболист уже дал согласие на свой переход

Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" настаивает на трансфере Трента Александера-Арнольда во время зимнего окна.

Как сообщает издание Marca, руководство "сливочных» хочет попытаться подписать 26-летнего англичанина зимой, поскольку он изъявил желание присоединиться к "Реалу", окончательно определившись со своим будущим.

Читайте такжеАнчелотти ответил на вопросы относительно возможного трансфера Александера-Арнольда в Реал

Сейчас в Мадриде ждут правильного момента, чтобы отправить "Ливерпулю" повторное предложение по трансферу Трента Александера-Арнольда в январе. Если руководство "красных" откажет в переходе своего игрока — Трент присоединится к королевскому клубу летом на правах свободного агента.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" действует до конца июня 2025 года. В этом сезоне англичанин провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и 5 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Флик сдержанно отреагировал на разгромную победу Барселоны в Кубке Испании
yellow-arrow
Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал
yellow-arrow
Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 16.01.2025
Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости