Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе

Мадридский "Реал" настаивает на трансфере Трента Александера-Арнольда во время зимнего окна.

Как сообщает издание Marca, руководство "сливочных» хочет попытаться подписать 26-летнего англичанина зимой, поскольку он изъявил желание присоединиться к "Реалу", окончательно определившись со своим будущим.

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Сейчас в Мадриде ждут правильного момента, чтобы отправить "Ливерпулю" повторное предложение по трансферу Трента Александера-Арнольда в январе. Если руководство "красных" откажет в переходе своего игрока — Трент присоединится к королевскому клубу летом на правах свободного агента.

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Напомним, что действующий контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" действует до конца июня 2025 года. В этом сезоне англичанин провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и 5 ассистами.