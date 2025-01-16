Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе
Футболист уже дал согласие на свой переход
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" настаивает на трансфере Трента Александера-Арнольда во время зимнего окна.
Как сообщает издание Marca, руководство "сливочных» хочет попытаться подписать 26-летнего англичанина зимой, поскольку он изъявил желание присоединиться к "Реалу", окончательно определившись со своим будущим.
Сейчас в Мадриде ждут правильного момента, чтобы отправить "Ливерпулю" повторное предложение по трансферу Трента Александера-Арнольда в январе. Если руководство "красных" откажет в переходе своего игрока — Трент присоединится к королевскому клубу летом на правах свободного агента.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что действующий контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" действует до конца июня 2025 года. В этом сезоне англичанин провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и 5 ассистами.
Популярное сейчас
- "Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО
- Известны оценки Александра Зинченко за проведённый матч против Тоттенхэма
- Женская сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО