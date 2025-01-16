Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис согласился присоединиться к мадридскому "Реалу".

По информации от издания Marca, 24-летний канадец находится под серьезным давлением со стороны своего клуба, поскольку "Бавария" не хочет его отпускать. Немецкий гранд сделал защитнику предложение нового контракта с улучшенными финансовыми условиями, но "сливочные" уверены, что Дэвис в конце концов подпишет соглашение с королевским клубом.

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На данный момент все зависит от личного решения игрока. Его действующий контракт с "Баварией" действует до конца этого сезона. Талантливый фулбек выступает за мюнхенский клуб с января 2019 года.

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В этом сезоне Альфонсо Дэвис отметился голом и тремя ассистами в 23 матчах за "Баварию" во всех турнирах.