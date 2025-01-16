  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал

Испания

Еще одна трансферная сага приближается к своему логическому завершению

Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис согласился присоединиться к мадридскому "Реалу".

По информации от издания Marca, 24-летний канадец находится под серьезным давлением со стороны своего клуба, поскольку "Бавария" не хочет его отпускать. Немецкий гранд сделал защитнику предложение нового контракта с улучшенными финансовыми условиями, но "сливочные" уверены, что Дэвис в конце концов подпишет соглашение с королевским клубом.

Читайте такжеРеал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе

На данный момент все зависит от личного решения игрока. Его действующий контракт с "Баварией" действует до конца этого сезона. Талантливый фулбек выступает за мюнхенский клуб с января 2019 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Альфонсо Дэвис отметился голом и тремя ассистами в 23 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Флик сдержанно отреагировал на разгромную победу Барселоны в Кубке Испании
yellow-arrow
Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе
yellow-arrow
Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 16.01.2025
Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости