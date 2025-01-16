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Флик сдержанно отреагировал на разгромную победу Барселоны в Кубке Испании
Наставник каталонского клуба готов к борьбе за все трофеи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями после победы над "Бетисом" в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 5:1.
"Мне очень понравилась игра команды на протяжении всего матча. Мы понимали, что после победы в воскресенье это может быть сложно, потому что мы могли потерять концентрацию. Однако команда показала менталитет победителей. Это был великолепный перформанс, с самого начала мы доминировали в матче".
"Что касается чемпионата, то мы не опустим руки в борьбе за титул Ла Лиги, это наша главная цель. Мы движемся от матча к матчу, мы всегда хотим побеждать", — отметил Флик.
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Напомним, что сегодня вечером, 16-го января, состоятся еще три поединка 1/8 финала Кубка Испании. В одном из матчей мадридский "Реал" вместе с Андреем Луниным в воротах будет противостоять "Сельте". Начало игры в 22:30.
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