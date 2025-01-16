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Наставник Барселоны ответил на вопрос о будущем ключевого центрбека команды
Похоже, что немецкий специалист доволен его игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции после победы над "Бетисом" (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании Ханси Флик также прокомментировал будущее Рональда Араухо в "Барселоне".
"Я никогда не сомневался в будущем Араухо в "Барселоне". Я очень доволен им. Сегодня вы сами могли видеть, как наши болельщики ему аплодировали. Он дает нам что-то особенное. Я очень рад, что он остается с нами".
После восстановления от тяжелой травмы Араухо успел провести три матча в составе "блаугранас" в 2025 году, отметившись одной результативной передачей. Он помог "Барсе" завоевать Суперкубок Испании в матче против "Реала" (5:2).
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Напомним, ранее сообщалось о том, что "Барселона" уже договорилась о новом контракте со своим центрбеком.
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