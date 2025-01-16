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Реал Мадрид – Сельта Виго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В 1/8 финала Кубка Испании встретятся мадридский "Реал" и "Сельта" из Виго.
Шанс для украинского вратаря Андрея Лунина. Карло Анчелотти сказал, что он предоставит такую возможность. Нужно шансом воспользоваться, и соперник позволяет.
"Сельта" в Чемпионате занимает 12-е место, но это Кубок и тут каждая команда способна удивить.
Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на канале Megogo Футбол 1.
Кубок Испании. 1/8 финала.
16 января 2025. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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