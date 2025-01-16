Реал Мадрид – Сельта Виго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

В 1/8 финала Кубка Испании встретятся мадридский "Реал" и "Сельта" из Виго.

Шанс для украинского вратаря Андрея Лунина. Карло Анчелотти сказал, что он предоставит такую возможность. Нужно шансом воспользоваться, и соперник позволяет.

"Сельта" в Чемпионате занимает 12-е место, но это Кубок и тут каждая команда способна удивить.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Кубок Испании. 1/8 финала.

16 января 2025. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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