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Реал Мадрид – Сельта Виго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени

Реал Мадрид – Сельта Виго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 1/8 финала Кубка Испании встретятся мадридский "Реал" и "Сельта" из Виго.

Шанс для украинского вратаря Андрея Лунина. Карло Анчелотти сказал, что он предоставит такую возможность. Нужно шансом воспользоваться, и соперник позволяет.

"Сельта" в Чемпионате занимает 12-е место, но это Кубок и тут каждая команда способна удивить.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на канале Megogo Футбол 1.

Кубок Испании. 1/8 финала.

16 января 2025. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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