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Несостоявшийся талант академии Барселоны может перебраться в Турцию

Испания

К игроку также проявляют интерес несколько команд из АПЛ

Несостоявшийся талант академии Барселоны может перебраться в Турцию

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Один из наиболее перспективных воспитанников "Барселоны", который сейчас даже не попадает в заявку команды, может перебраться в чемпионат Турции.

Сообщается, что 22-летний Ансу Фати в ближайшее время может покинуть "Барселону", поскольку к нему проявляют интерес два английских клуба: "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", которые находятся в поиске нападающего. Также в отчете говорится о том, что турецкий "Бешикташ" хотел бы попробовать подписать его и сделать ключевым лицом команды.

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Напомним, что действующий контракт Ансу Фати с "Барсой" действует до конца июня 2027 года. Руководство клуба также открыто к тому, чтобы отдать футболиста в аренду. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Севильи".

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В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 8 матчах за "Барселону" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 186 минут.

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Бешикташ (Стамбул) Барселона Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Ансу Фати
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
16.01.2025 в 17:08
Жаль хлопака, згубила його пута
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
16.01.2025 в 17:08
Жаль хлопака, згубила його пута
Ответить
0
0

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