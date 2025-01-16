Несостоявшийся талант академии Барселоны может перебраться в Турцию

Один из наиболее перспективных воспитанников "Барселоны", который сейчас даже не попадает в заявку команды, может перебраться в чемпионат Турции.

Сообщается, что 22-летний Ансу Фати в ближайшее время может покинуть "Барселону", поскольку к нему проявляют интерес два английских клуба: "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", которые находятся в поиске нападающего. Также в отчете говорится о том, что турецкий "Бешикташ" хотел бы попробовать подписать его и сделать ключевым лицом команды.

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Напомним, что действующий контракт Ансу Фати с "Барсой" действует до конца июня 2027 года. Руководство клуба также открыто к тому, чтобы отдать футболиста в аренду. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Севильи".

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В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 8 матчах за "Барселону" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 186 минут.