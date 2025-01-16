  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. RFEF может обжаловать решение CSD по регистрации игроков Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

RFEF может обжаловать решение CSD по регистрации игроков Барселоны

Испания

Ситуация не утихает

RFEF может обжаловать решение CSD по регистрации игроков Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Высший спортивный совет (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан заявил, что Федерация может обжаловать это решение. С ним солидарна и Ла Лига, которая также планирует подать апелляцию.

Если суд отменит решение CSD, Ольмо и Виктор снова не смогут играть за "Барселону" до конца сезона. Кроме того, этот скандал может привести к дальнейшим судебным разбирательствам и обострить противостояние между "Барселоной", Ла Лигой и RFEF.

Читайте также"Мы сталкивались с трудностями, но никогда не сдавались". Жуан Лапорта прокомментировал свою работу в клубе
По теме
yellow-arrow
Официально: Барселона продала VIP-места на Камп Ноу
yellow-arrow
Фабрицио Романо рассказал о ситуации со звёздным защитником Баварии
yellow-arrow
Несостоявшийся талант академии Барселоны может перебраться в Турцию
Барселона Ла Лига Дани Ольмо rfef
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
16.01.2025 в 17:07
Ворон ворону око не виклює
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
16.01.2025 в 17:07
Ворон ворону око не виклює
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости