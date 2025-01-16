RFEF может обжаловать решение CSD по регистрации игроков Барселоны

Высший спортивный совет (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан заявил, что Федерация может обжаловать это решение. С ним солидарна и Ла Лига, которая также планирует подать апелляцию.

Если суд отменит решение CSD, Ольмо и Виктор снова не смогут играть за "Барселону" до конца сезона. Кроме того, этот скандал может привести к дальнейшим судебным разбирательствам и обострить противостояние между "Барселоной", Ла Лигой и RFEF.