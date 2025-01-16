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Официально: Барселона продала VIP-места на Камп Ноу

Испания

Договор заключен на 30 лет

Официально: Барселона продала VIP-места на Камп Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона" продолжает искать пути решения своих финансовых проблем. На этот раз клуб объявил о продаже VIP-мест на своем легендарном стадионе "Камп Ноу".

Соглашение заключено на 30 лет и принесет клубу 100 миллионов евро.

Продажа VIP-мест состоялась по модели Personal Seat License (PSL), которая предусматривает единоразовую оплату за право владения определенным местом на стадионе в течение длительного периода. Хотя точное количество проданных мест составляет 475, имена новых владельцев остаются неразглашенными.

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Источник:
fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
16.01.2025 в 17:05
А VIP-стійла для Алєнєй будуть?
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
16.01.2025 в 17:05
А VIP-стійла для Алєнєй будуть?
Ответить
0
0

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