Официально: Барселона продала VIP-места на Камп Ноу

"Барселона" продолжает искать пути решения своих финансовых проблем. На этот раз клуб объявил о продаже VIP-мест на своем легендарном стадионе "Камп Ноу".

Соглашение заключено на 30 лет и принесет клубу 100 миллионов евро.

Продажа VIP-мест состоялась по модели Personal Seat License (PSL), которая предусматривает единоразовую оплату за право владения определенным местом на стадионе в течение длительного периода. Хотя точное количество проданных мест составляет 475, имена новых владельцев остаются неразглашенными.