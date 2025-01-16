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Де ла Фуэнте подпишет новый контракт со сборной Испании
Известны детали потенциальной сделки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После длительных переговоров Королевская федерация футбола Испании (RFEF) достигла согласия с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте относительно продления контракта. Об этом пишет Football-Еѕраna.
По новому договору специалист будет получать 2 миллиона евро, включая бонусы. Хотя эта сумма не достигла желаемых для тренера 3-4 миллионов евро, но он все равно доволен условиями соглашения.
Добавим, что контракт будет рассчитан как минимум до 2028 года.
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