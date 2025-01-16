Де ла Фуэнте подпишет новый контракт со сборной Испании

После длительных переговоров Королевская федерация футбола Испании (RFEF) достигла согласия с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте относительно продления контракта. Об этом пишет Football-Еѕраna.

По новому договору специалист будет получать 2 миллиона евро, включая бонусы. Хотя эта сумма не достигла желаемых для тренера 3-4 миллионов евро, но он все равно доволен условиями соглашения.

Добавим, что контракт будет рассчитан как минимум до 2028 года.