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Де ла Фуэнте подпишет новый контракт со сборной Испании

Испания

Известны детали потенциальной сделки

Де ла Фуэнте подпишет новый контракт со сборной Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После длительных переговоров Королевская федерация футбола Испании (RFEF) достигла согласия с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте относительно продления контракта. Об этом пишет Football-Еѕраna.

По новому договору специалист будет получать 2 миллиона евро, включая бонусы. Хотя эта сумма не достигла желаемых для тренера 3-4 миллионов евро, но он все равно доволен условиями соглашения.

Добавим, что контракт будет рассчитан как минимум до 2028 года.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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