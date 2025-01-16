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Кубок короля. Победа Реал Сосьедад, вылет действующего обладателя трофея

Испания
Обновлено

Состоялись очередные матчи 1/8 финала кубка Испании

Кубок короля. Победа Реал Сосьедад, вылет действующего обладателя трофея

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Сан-Себастьяне местный "Реал Сосьедад" принимал "Райо Вальекано". Счет открыли хозяева усилиями Оярсабаля. В конце первого тайма Аласагасти удвоил преимущество хозяев. Трехо сократил отставание в добавленное время до первого тайма, реализовав пенальти.

Во втором тайме "Реал Сосьедад" контролировал ход игры, не давая шансов сопернику. Окончательно интрига исчезла, когда защитник "Райо Вальекано" Пача получил вторую желтую карточку. Буквально сразу Серхио Гомес закрепил преимущество хозяев.

В итоге 3:1 и в четвертьфинал шагает "Реал Сосьедад".

1/8 финала кубка Испании. Сан-Себастьян. "Реале Арена"
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1
Голы: Оярсабаль, 23, Оласогости, 45+1, С. Гомес, 79 - Трехо, 45+7 (пен.)
Удаление: Пача, 77

Во втором матче игрового дня "Атлетик" из Бильбао неожиданно уступил дома "Осасуне".

В первом тайме гости забили дважды усилиями Ороса и Будимира. Хозяева были близки к камбэку, ведь сумели сравнять счет. Несмотря на преимущество команды из Бильбао во втором тайме, победный гол забил Будимир.

В итоге 2:3 и в четвертьфинал неожиданно проходит "Осасуна", а действующий обладатель трофея сложил свои полномочия.

1/8 финала кубка Испании. Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
Атлетик - Осасуна 2:3
Голы: Н. Уильямс, 45+3, де Маркос, 55 – Орос, 25, Будимир, 44 (пен.), 70.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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