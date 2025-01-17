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Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили

Испания

"Реал" с приключениями одолел "Сельту" в рамках 1/8 финала кубка Испании

Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/8 финала кубка Испании.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Сельта" 5:2
Голы: Мбаппе, 37, Винисиус, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 - Бамба, 83, М. Алонсо, 90+1

"Реал": Лунин – Ф. Гарсия (Беллингем, 90+1), Р. Асенсио, Рюдигер, Васкес – Чуамэни, Себальос (Камавинга, 70), Модрич (Вальверде, 79) – Винисиус (Родриго, 106), Мбаппе (Эндрик, 79), Диас (Гюллер, 70).

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Альварес (Бамба, 67), Старфельт, Алонсо - Каррейра (Серви, 75), Бельтран (Сотело, 56), Мориба, Родригес (Манкильо, 95) - Сведберг (Дуран, 56), Игле (Ф. Лопес, 75).

Предупреждения: Р. Ассенсио, 90+1, Эндрик, 109 - Вильяр, 96, Старфельт, 101, М.А. Алонсо, 101.

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