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Известно, какую оценку получил Лунин за игру против Сельты в Кубке Короля

Испания
Обновлено

Sofascore определился с оценкой

Известно, какую оценку получил Лунин за игру против Сельты в Кубке Короля

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

16 января состоялся матч "Реал" - "Сельта" в рамках 1/8 финала Кубка Короля (5:2).

Голкипер Андрей Лунин вышел в старте мадридского клуба.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6.9.

За все игровое время Лунин пропустил 2 мяча, сделал 2 сейва, отдал 83% точных передач и в целом сделал 53 касания к мячу.

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