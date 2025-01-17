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Известно, какую оценку получил Лунин за игру против Сельты в Кубке Короля
Sofascore определился с оценкой
Getty Images/Global Images Ukraine
16 января состоялся матч "Реал" - "Сельта" в рамках 1/8 финала Кубка Короля (5:2).
Голкипер Андрей Лунин вышел в старте мадридского клуба.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6.9.
За все игровое время Лунин пропустил 2 мяча, сделал 2 сейва, отдал 83% точных передач и в целом сделал 53 касания к мячу.
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