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Эндрик и Гюлер приносят сливочным путевку в ¼ Кубка Испании. Реал Мадрид – Сельта – 5:2 (овертайм). Обзор матча

Испания
Обновлено

Создали проблемы на ровном месте

Эндрик и Гюлер приносят сливочным путевку в ¼ Кубка Испании. Реал Мадрид – Сельта – 5:2 (овертайм). Обзор матча

Фото - Angel Martinez | Getty Images

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В начале второго тайма "королевский клуб" установил счет 2:0 и казалось, что все максимально понятно в этом противостоянии. На 77-й минуте матча Арда Гюлер мог забить третий, но VAR зафиксировал офсайд. После этого галисийцы ответили двумя точными ударами и перевели игру в экстра-тайм. Только во второй 15-минутке "лос бланкос" дожали соперника.

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Смотрите обзор матча ⅛ финала Кубка Испании

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид – Сельта – 5:2 (овертайм)

Голы: Мбаппе, 37, Винисиус, 48, Эндрик, 108, 119, Вальверде, 112 – Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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