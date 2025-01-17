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Эндрик и Гюлер приносят сливочным путевку в ¼ Кубка Испании. Реал Мадрид – Сельта – 5:2 (овертайм). Обзор матча
Создали проблемы на ровном месте
Фото - Angel Martinez | Getty Images
В начале второго тайма "королевский клуб" установил счет 2:0 и казалось, что все максимально понятно в этом противостоянии. На 77-й минуте матча Арда Гюлер мог забить третий, но VAR зафиксировал офсайд. После этого галисийцы ответили двумя точными ударами и перевели игру в экстра-тайм. Только во второй 15-минутке "лос бланкос" дожали соперника.
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Смотрите обзор матча ⅛ финала Кубка Испании
Мадрид. Сантьяго Бернабеу
Голы: Мбаппе, 37, Винисиус, 48, Эндрик, 108, 119, Вальверде, 112 – Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (п)
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