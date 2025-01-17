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Анчелотти: Свист болельщиков – это нормальная реакция. Были ошибки, расслабились после второго гола
Главный тренер Мадрида поделился впечатлениями после встречи с галисийцами
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти оценил победу над "Сельтой" (5:2, овертайм) в 1/8 финала Кубка Испании.
“Объяснения просты: когда матч уже почти заканчивался, мы пропустили два гола. Впоследствии команда хорошо сыграла в овертайме. Мы играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, но его отменили из-за офсайда. Овертайм мы провели хорошо, настроение игроков и остальное были на должном уровне.
Мы знали, что у нас нет права на ошибку. Нам об этом напомнили болельщики перед матчем. Их свист – это обычная реакция. Это сигнал для команды и тренера, что играть нужно лучше”.
"Думаю, команда оправдала ожидания. Да, были ошибки. Немного расслабились после второго гола, но это все поправимо. Тем более, игроки действительно старались.
Представители "Сельты" апеллировали по поводу возможного пенальти, я этот момент не видел и не знаю, что говорить. Есть VAR, и судья принял такое решение. Возможно, там и был пенальти, но решение принимали арбитры”, – сказал тренер “сливочных”.
19 января "Реал" будет принимать "Лас-Пальмас" в рамках Ла Лиги.
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