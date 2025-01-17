  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Свист болельщиков – это нормальная реакция. Были ошибки, расслабились после второго гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Свист болельщиков – это нормальная реакция. Были ошибки, расслабились после второго гола

Испания
Обновлено

Главный тренер Мадрида поделился впечатлениями после встречи с галисийцами

Анчелотти: Свист болельщиков – это нормальная реакция. Были ошибки, расслабились после второго гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти оценил победу над "Сельтой" (5:2, овертайм) в 1/8 финала Кубка Испании.

“Объяснения просты: когда матч уже почти заканчивался, мы пропустили два гола. Впоследствии команда хорошо сыграла в овертайме. Мы играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, но его отменили из-за офсайда. Овертайм мы провели хорошо, настроение игроков и остальное были на должном уровне.

Мы знали, что у нас нет права на ошибку. Нам об этом напомнили болельщики перед матчем. Их свист – это обычная реакция. Это сигнал для команды и тренера, что играть нужно лучше”.

Читайте такжеАнчелотти о 2:5 от Барселоны: Игра была плохой от первой до последней минуты

"Думаю, команда оправдала ожидания. Да, были ошибки. Немного расслабились после второго гола, но это все поправимо. Тем более, игроки действительно старались.

Представители "Сельты" апеллировали по поводу возможного пенальти, я этот момент не видел и не знаю, что говорить. Есть VAR, и судья принял такое решение. Возможно, там и был пенальти, но решение принимали арбитры”, – сказал тренер “сливочных”.

19 января "Реал" будет принимать "Лас-Пальмас" в рамках Ла Лиги.

По теме
yellow-arrow
Эндрик избежал наказания за грубость, едва не травмировав футболиста Сельты
yellow-arrow
Эндрик: Это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Посвящаю эти голы Рюдигеру
yellow-arrow
Эндрик и Гюлер приносят сливочным путевку в ¼ Кубка Испании. Реал Мадрид – Сельта – 5:2 (овертайм). Обзор матча
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал Мадрид, Marca
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости