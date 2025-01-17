Анчелотти: Свист болельщиков – это нормальная реакция. Были ошибки, расслабились после второго гола

Карло Анчелотти оценил победу над "Сельтой" (5:2, овертайм) в 1/8 финала Кубка Испании.

“Объяснения просты: когда матч уже почти заканчивался, мы пропустили два гола. Впоследствии команда хорошо сыграла в овертайме. Мы играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, но его отменили из-за офсайда. Овертайм мы провели хорошо, настроение игроков и остальное были на должном уровне.

Мы знали, что у нас нет права на ошибку. Нам об этом напомнили болельщики перед матчем. Их свист – это обычная реакция. Это сигнал для команды и тренера, что играть нужно лучше”.