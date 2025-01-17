Эндрик: Это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Посвящаю эти голы Рюдигеру

18-летний нападающий пообщался с клубной пресс-службой.

"Матч был очень тяжелым, потому что мы вели 2:0 и пропустили два гола. Но это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Мы всегда боремся. Было тяжело, но мы забили голы, чтобы одержать победу.

Трудно играть в дополнительное время, потому что уже играли 90 минут и потом еще 30... Нам пришлось бежать больше, но мы забили еще три, и это здорово”.