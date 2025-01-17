Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эндрик: Это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Посвящаю эти голы Рюдигеру
Бразилец прокомментировал выход в ¼ финала кубка
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний нападающий пообщался с клубной пресс-службой.
"Матч был очень тяжелым, потому что мы вели 2:0 и пропустили два гола. Но это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Мы всегда боремся. Было тяжело, но мы забили голы, чтобы одержать победу.
Трудно играть в дополнительное время, потому что уже играли 90 минут и потом еще 30... Нам пришлось бежать больше, но мы забили еще три, и это здорово”.
“Я упорно работаю каждый день и посвящаю эти голы Рюдигеру. Он никогда не хвалит меня, но я не придаю этому значения. Он говорит мне, что мне нужно делать и хорошо относится ко мне с самого начала, когда я приехал.
Первый гол очень важен для меня, потому что мы играли со счётом 2:2. Я люблю эти игры и этих болельщиков”, – заявил футболист.
Для Эндрика это был 17-й матч в составе "Реала" (4 гола).
Популярное сейчас
- Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили
- Известно, какую оценку получил Лунин за игру против Сельты в Кубке Короля
- Турки Аль аш-Шейх готов организовать поединок двух сепертяжей
- Де Бур – о Барселоне: Продают все, что могут. Ненавидят, что Реал остается успешным. Клубу позволяют жульничать
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки