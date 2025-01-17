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Эндрик: Это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Посвящаю эти голы Рюдигеру

Испания
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Бразилец прокомментировал выход в ¼ финала кубка

Эндрик: Это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Посвящаю эти голы Рюдигеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний нападающий пообщался с клубной пресс-службой.

"Матч был очень тяжелым, потому что мы вели 2:0 и пропустили два гола. Но это Мадрид, мы идем до конца и всегда идем к победе. Мы всегда боремся. Было тяжело, но мы забили голы, чтобы одержать победу.

Трудно играть в дополнительное время, потому что уже играли 90 минут и потом еще 30... Нам пришлось бежать больше, но мы забили еще три, и это здорово”.

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“Я упорно работаю каждый день и посвящаю эти голы Рюдигеру. Он никогда не хвалит меня, но я не придаю этому значения. Он говорит мне, что мне нужно делать и хорошо относится ко мне с самого начала, когда я приехал.

Первый гол очень важен для меня, потому что мы играли со счётом 2:2. Я люблю эти игры и этих болельщиков”, – заявил футболист.

Для Эндрика это был 17-й матч в составе "Реала" (4 гола).

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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Симченко
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