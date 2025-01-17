Эндрик избежал наказания за грубость, едва не травмировав футболиста Сельты

На 2-й добавленной ко второму тайма минуте нападающий "Реала" в борьбе за мяч на левом фланге ударил шипами в ахилл защитника Карла Старфельта.

Шведский футболист вылетел за пределы поля и дал понять, что ему больно. Между футболистами команд возник небольшой конфликт, пока пострадавшему оказывали помощь.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не фиксировал нарушение правил со стороны "сливочных". Мадридцы разыграли аут. Позже 18-летний талант стал автором дубля, а также получил желтую карточку за эмоциональное празднование.