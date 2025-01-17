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Эндрик избежал наказания за грубость, едва не травмировав футболиста Сельты

Испания
Обновлено

Бразилец слишком жестко сыграл с оппонентом

Эндрик избежал наказания за грубость, едва не травмировав футболиста Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На 2-й добавленной ко второму тайма минуте нападающий "Реала" в борьбе за мяч на левом фланге ударил шипами в ахилл защитника Карла Старфельта.

Эндрик избежал наказания за грубость, едва не травмировав футболиста Сельты - изображение 1

Шведский футболист вылетел за пределы поля и дал понять, что ему больно. Между футболистами команд возник небольшой конфликт, пока пострадавшему оказывали помощь.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не фиксировал нарушение правил со стороны "сливочных". Мадридцы разыграли аут. Позже 18-летний талант стал автором дубля, а также получил желтую карточку за эмоциональное празднование.

В сентябре Эндрик ударил футболиста "Алавеса" между ног, но судья показал бразильцу только желтую карточку.

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Источник:
Zona Blaugrana
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.01.2025 в 08:23
Авжеж "Це Мадрид, ми йдемо до кінця..." пе...с його знає хто не дозволить цим судейкам нас "ображати"! Що хотим, то і творим! Ногу супернику не зламали, то яке то порушення!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.01.2025 в 08:23
Авжеж "Це Мадрид, ми йдемо до кінця..." пе...с його знає хто не дозволить цим судейкам нас "ображати"! Що хотим, то і творим! Ногу супернику не зламали, то яке то порушення!
sticker
Ответить
0
0

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