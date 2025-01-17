  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Жирона – Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Севильи". У команды Цыганкова серия из 2 побед и в случае виктории над "Севильей" она может подняться в зону еврокубков. Сам Виктор наконец-то восстановился от травмы и понемногу набирает кондиции, ожидается его выход на замену. "Севилья" превратилась в середняка Примеры, однако в отдельно взятом матче может показать хорошую игру и результат.

Favbet
1.91
3.55
4.25
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Севилья" состоится в субботу, 18 января 2025, в 15:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Жирона - Севілья
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Атлетик Бильбао прервал рекордную серию, которая длилась 26 матчей
yellow-arrow
"Спасибо за вашу поддержку". Реакция Лунина на победу Реала над Сельтой
yellow-arrow
Эндрик избежал наказания за грубость, едва не травмировав футболиста Сельты
Чемпионат Испании Севилья Ла Лига Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости