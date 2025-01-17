Жирона – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жирона" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Севильи". У команды Цыганкова серия из 2 побед и в случае виктории над "Севильей" она может подняться в зону еврокубков. Сам Виктор наконец-то восстановился от травмы и понемногу набирает кондиции, ожидается его выход на замену. "Севилья" превратилась в середняка Примеры, однако в отдельно взятом матче может показать хорошую игру и результат.

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Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Севилья" состоится в субботу, 18 января 2025, в 15:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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