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Жирона – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Севильи". У команды Цыганкова серия из 2 побед и в случае виктории над "Севильей" она может подняться в зону еврокубков. Сам Виктор наконец-то восстановился от травмы и понемногу набирает кондиции, ожидается его выход на замену. "Севилья" превратилась в середняка Примеры, однако в отдельно взятом матче может показать хорошую игру и результат.
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Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Севилья" состоится в субботу, 18 января 2025, в 15:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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