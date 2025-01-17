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Атлетик Бильбао прервал рекордную серию, которая длилась 26 матчей

Испания
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Солидное достижение

Атлетик Бильбао прервал рекордную серию, которая длилась 26 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" Бильбао дома проиграл "Осасуне" со счетом 2:3.

Таким образом, баски прервали свою положительную серию. Перед этим они 26 раз подряд проходили в следующий раунд Кубка Короля, если не считать финальной встречи. Это самая длинная серия в истории турнира для "львов", сообщает Opta.

В прошлом сезоне "Атлетик" победил "Мальорку" в финале Кубка Испании, в кампаниях 22/23 и 21/22 гг. доходил до полуфинала, а в сезоне 20/21 гг. проиграл в финале.

Добавим, что в чемпионате Испании баски идут на четвертом месте. Отрыв от третьей "Барселоны" составляет два очка, от пятого "Вильярреала" – шесть зачетных пунктов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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