Атлетик Бильбао прервал рекордную серию, которая длилась 26 матчей

Во вчерашнем поединке 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" Бильбао дома проиграл "Осасуне" со счетом 2:3.

Таким образом, баски прервали свою положительную серию. Перед этим они 26 раз подряд проходили в следующий раунд Кубка Короля, если не считать финальной встречи. Это самая длинная серия в истории турнира для "львов", сообщает Opta.

26 - Vs @osasuna_en , @Athletic_en have said goodbye to 26 consecutive single-match KO games qualifying in Copa del Rey (without Finals), the longest streak by a team in the competition ever. Surprise#ATH ❤????#Osasuna ❤????#CopadelRey pic.twitter.com/rR3jTQ0cbG — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2025

В прошлом сезоне "Атлетик" победил "Мальорку" в финале Кубка Испании, в кампаниях 22/23 и 21/22 гг. доходил до полуфинала, а в сезоне 20/21 гг. проиграл в финале.

Добавим, что в чемпионате Испании баски идут на четвертом месте. Отрыв от третьей "Барселоны" составляет два очка, от пятого "Вильярреала" – шесть зачетных пунктов.