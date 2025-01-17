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Атлетик Бильбао прервал рекордную серию, которая длилась 26 матчей
Солидное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" Бильбао дома проиграл "Осасуне" со счетом 2:3.
Таким образом, баски прервали свою положительную серию. Перед этим они 26 раз подряд проходили в следующий раунд Кубка Короля, если не считать финальной встречи. Это самая длинная серия в истории турнира для "львов", сообщает Opta.
26 - Vs @osasuna_en , @Athletic_en have said goodbye to 26 consecutive single-match KO games qualifying in Copa del Rey (without Finals), the longest streak by a team in the competition ever. Surprise#ATH ❤????#Osasuna ❤????#CopadelRey pic.twitter.com/rR3jTQ0cbG— OptaJose (@OptaJose) January 16, 2025
В прошлом сезоне "Атлетик" победил "Мальорку" в финале Кубка Испании, в кампаниях 22/23 и 21/22 гг. доходил до полуфинала, а в сезоне 20/21 гг. проиграл в финале.
Добавим, что в чемпионате Испании баски идут на четвертом месте. Отрыв от третьей "Барселоны" составляет два очка, от пятого "Вильярреала" – шесть зачетных пунктов.
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