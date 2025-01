Атлетик Бильбао прервал рекордную серию, которая длилась 26 матчей

Во вчерашнем поединке 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" Бильбао дома проиграл "Осасуне" со счетом 2:3.

Таким образом, баски прервали свою положительную серию. Перед этим они 26 раз подряд проходили в следующий раунд Кубка Короля, если не считать финальной встречи. Это самая длинная серия в истории турнира для "львов", сообщает Opta.

