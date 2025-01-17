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Ключевой хавбек Реала получил очередную травму
Футболист будет отсутствовать в течение нескольких недель
Фото - Сайт "Реал Мадрид" - www.realmadrid.com
Официальный сайт мадридского "Реала" сообщил о травме ключевого полузащитника команды.
В отчете медицинской службы королевского клуба говорится о том, что 22-летний Эдуардо Камавинга получил травму во время матча 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" (5:2). У французского полузащитника было диагностировано повреждение мышц бицепса бедра на левой ноге.
Ожидается, что игрок пропустит около трех недель. Таким образом Камавинга не примет участие в двух последних матчах "Реала" в Лиге чемпионов.
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Напомним, что в этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 16 игр в составе «сливочных» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.
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