Ключевой хавбек Реала получил очередную травму

Официальный сайт мадридского "Реала" сообщил о травме ключевого полузащитника команды.

В отчете медицинской службы королевского клуба говорится о том, что 22-летний Эдуардо Камавинга получил травму во время матча 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" (5:2). У французского полузащитника было диагностировано повреждение мышц бицепса бедра на левой ноге.

Ожидается, что игрок пропустит около трех недель. Таким образом Камавинга не примет участие в двух последних матчах "Реала" в Лиге чемпионов.

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Напомним, что в этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 16 игр в составе «сливочных» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.