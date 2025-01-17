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Директор Барселоны подаст в суд из-за обвинений в махинациях по трансферу одного из форвардов команды
Снова скандал
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку решил обратиться в суд с иском против бывшего кандидата в президенты клуба Виктора Фонта.
Причиной такого решения стали обвинения Фонта относительно махинаций в сделке о переходе Витора Роке в каталонский клуб.
Добавим, что во время недавнего комментария на радио RAC1 Виктор выразил подозрения относительно условий трансфера Роке, отметив, что "неизвестно, какие интересы стояли за этим". Он также поставил под сомнение роль Деку в этой сделке, напомнив, что португалец ранее был агентом Роке.
Напомним, что Витор присоединился к "Барселоне" в январе 2024 года за 30 млн евро. Сейчас футболист выступает за "Бетис" на правах аренды.
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