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Барселона хочет подписать опытного игрока МЮ, но для этого каталонцам нужно продать своего вингера
Об этом пишет Николо Скира
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активно работает над усилением своего состава. По данным Николо Скиры, испанцы заинтересовались левым вингером "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом.
"Барселона" уже начала переговоры с агентами английского футболиста и, по предварительной информации, имеет определенные успехи. Однако, чтобы осуществить этот трансфер, каталонцам необходимо продать своего игрока - левого вингера Ансу Фати.
Рашфорд в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.
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