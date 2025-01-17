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Барселона хочет подписать опытного игрока МЮ, но для этого каталонцам нужно продать своего вингера

Испания
Обновлено

Об этом пишет Николо Скира

Барселона хочет подписать опытного игрока МЮ, но для этого каталонцам нужно продать своего вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" активно работает над усилением своего состава. По данным Николо Скиры, испанцы заинтересовались левым вингером "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом.

"Барселона" уже начала переговоры с агентами английского футболиста и, по предварительной информации, имеет определенные успехи. Однако, чтобы осуществить этот трансфер, каталонцам необходимо продать своего игрока - левого вингера Ансу Фати.

Рашфорд в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.

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Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Ансу Фати
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
17.01.2025 в 21:09
Да нихрена он не лучше Бальде.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
17.01.2025 в 21:09
Да нихрена он не лучше Бальде.
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1
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Море23 (Одесса)
17.01.2025 в 21:37
Для ротации бы подошёл но если были деньги
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