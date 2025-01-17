Барселона хочет подписать опытного игрока МЮ, но для этого каталонцам нужно продать своего вингера

"Барселона" активно работает над усилением своего состава. По данным Николо Скиры, испанцы заинтересовались левым вингером "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом.

"Барселона" уже начала переговоры с агентами английского футболиста и, по предварительной информации, имеет определенные успехи. Однако, чтобы осуществить этот трансфер, каталонцам необходимо продать своего игрока - левого вингера Ансу Фати.

Рашфорд в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.