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Хетафе – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Хетафе – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Барселоны". Обе команды накануне пробились в четвертьфинал кубка Испании и находятся в хорошем настроении. "Барселона" завоевала свой первый трофей под руководством Флика и теперь настроена исправлять ситуацию в Примере, где отставание от "Атлетико" и "Реала" составляет 6 и 5 очков соответственно.
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Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Хетафе" - "Барселона" состоится в субботу, 18 января 2025 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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