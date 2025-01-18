Примера. Эспаньол – Вальядолид 2:1. Битва аутсайдеров в пользу хозяев

Программу 20 тура Примеры открывал матч команд, которые перед стартом матча занимали 18 и 19 позиции в турнирной таблице. Счет в первом тайме открыл Пуадо. На старте второго тайма Хавьер Санчес сравнял счет. В конце встречи хозяева все же сумели вырвать победу благодаря вышедшему на замену голу Фернандеса Жана.

Победа позволила "Эспаньолу" набрать 19 очков и подняться на 17 позицию турнирной таблицы, а "Валядолид" с 15 очками остался на 19 позиции.

Примера. 20-й тур

Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

Эспаньол - Вальядолид 2:1

Голы: Пуадо, 31, Фернандес Жан, 74 – Х. Санчес, 57

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан – Лосано (Эспосито, 63), Рока (Хофре, 58), Техеро (Фернандес Жан, 63), Крал, Пуадо – Велис (Калеро, 80) ) .



"Вальядолид": Хейн – Л. Перес, Санчес, Джума Бах, Роза – М. Мартин, Юрич (Ндиае, 82), К. Перес – Моро (Амалла, 57), Маркос Андре, Ануар.

Предупреждения: Эль-Хилали, 45, Оливан, 90+2 – Юрич, 63, Амалла, 81.