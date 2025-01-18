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Защитник Барселоны восстановился после травмы. Игроку понадобилась 5 месяцев
Какая судьба ждет футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" и сборной Дании Андреас Кристенсен восстановился после травмы. Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
В августе прошлого года Андреас Кристенсен получил травму ахиллова сухожилия. В пятницу на официальном сайте "Барселоны" сообщили, что Кристенсен восстановился и может играть.
Напомним, что ранее в СМИ сообщали, что Кристенсен покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно, хотя речь пока о переходе не идет.
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Источник:fcbarcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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