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Жирона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Очередной матч Цыганкова – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После двух подряд побед "Жирона" примет "Севилью", которая находится в нижней части турнирной таблицы.
"Жирона" относительно хорошо играет дома, в то время как "Севилья" не очень удачно на выезде. Считаем, что "Жироне" удастся порадовать своих болельщиков.
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Чемпионат Испании, 20-й тур
18 января 2025. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 15:00 "Севилья"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Жирона - СевільяСмотреть трансляцию
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