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Жирона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Очередной матч Цыганкова – смотреть онлайн трансляцию матча

Жирона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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После двух подряд побед "Жирона" примет "Севилью", которая находится в нижней части турнирной таблицы.

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"Жирона" относительно хорошо играет дома, в то время как "Севилья" не очень удачно на выезде. Считаем, что "Жироне" удастся порадовать своих болельщиков.

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Чемпионат Испании, 20-й тур

18 января 2025. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 15:00 "Севилья"

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Чемпионат Испании Наши за границей Севилья Ла Лига Виктор Цыганков Жирона смотреть футбол онлайн
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