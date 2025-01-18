Жирона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

После двух подряд побед "Жирона" примет "Севилью", которая находится в нижней части турнирной таблицы.

"Жирона" относительно хорошо играет дома, в то время как "Севилья" не очень удачно на выезде. Считаем, что "Жироне" удастся порадовать своих болельщиков.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, 20-й тур

18 января 2025. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 15:00 "Севилья"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – MEGOGO Футбол 1