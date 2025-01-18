"Я был заинтересован". Флик - об ошибке судьи в матче Реала - Сельта

"Реал Мадрид" сыграл против "Сельты" в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Во время матча произошел эпизод перед первым голом мадридского "Реала", когда украинский голкипер Андрей Лунин задел в собственном штрафном нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти, и это повлекло за собой очередной скандал в чемпионате Испании.

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик на пресс-конференции перед игрой против "Хетафе" прокомментировал судейство.