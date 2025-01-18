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"Я был заинтересован". Флик - об ошибке судьи в матче Реала - Сельта
Приймає все як є
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал Мадрид" сыграл против "Сельты" в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
Во время матча произошел эпизод перед первым голом мадридского "Реала", когда украинский голкипер Андрей Лунин задел в собственном штрафном нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти, и это повлекло за собой очередной скандал в чемпионате Испании.
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик на пресс-конференции перед игрой против "Хетафе" прокомментировал судейство.
"Никогда-никогда не высказываю мнение о Кубке Испании, судействе. Принимаю все как есть. Что касается матча, я смотрел игру. Я был заинтересован, но мне нечего сказать", — цитирует слова тренера "Барсы" Marca.
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