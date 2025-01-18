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Реал проводит выборы президента. Участвует ли Перес?

Испания

Выборы, выборы

Реал проводит выборы президента. Участвует ли Перес?

realmadridexclusivo

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Мадридский "Реал" проводит выборы президента клуба. Президент "Реала" Флорентино Перес снова подал свою заявку на пост президента "сливочных".

По информации Marca, кандидатуру Флорентино Переса на пост президента "Реала" успешно утвердили. Отмечается, что срок подачи заявок кандидатов в президенты клуба истекает в субботу в 23:59 по испанскому времени. Если до конца дня не появятся другие кандидаты, Перес победит без выборов.

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Тогда 77-летнего испанского предпринимателя во вторник, 21 января, официально провозгласят президентом "Реала" до 2029 года. Напомним, что Перес занимает должность президента "Реала" с 2009 года.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2025 в 13:24
Хахахахахахахаа… мадридский путин. Другие кандидаты не хотят рисковать жизнью
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2025 в 13:24
Хахахахахахахаа… мадридский путин. Другие кандидаты не хотят рисковать жизнью
Ответить
0
0

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