  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал – Лас-Пальмас: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Лас-Пальмаса". Мадридцы накануне пробились в четвертьфинал кубка Испании, обыграв в дополнительное время "Сельту". "Лас-Пальмас" на неделе отдыхал, ведь прекратил борьбу в кубке на предыдущей стадии. Гости находятся в хорошей форме в последнее время, но успешно выступают преимущественно на своем поле.

Favbet
1.18
7.80
15.00
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Лас-Пальмас" состоится в воскресенье, 19 января 2025, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Реал – Лас-Пальмас
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Возвращение Цыганкова. Жирона - Севилья. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Известно, сколько раз подряд Ансу Фати не попадает в заявку Барселоны
yellow-arrow
Реал проводит выборы президента. Участвует ли Перес?
Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости