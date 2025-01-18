Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Лас-Пальмас: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Лас-Пальмаса". Мадридцы накануне пробились в четвертьфинал кубка Испании, обыграв в дополнительное время "Сельту". "Лас-Пальмас" на неделе отдыхал, ведь прекратил борьбу в кубке на предыдущей стадии. Гости находятся в хорошей форме в последнее время, но успешно выступают преимущественно на своем поле.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Лас-Пальмас" состоится в воскресенье, 19 января 2025, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд
- Довбик забивает, Трубин играет на ноль, Холанд продлевает контракт с Ман Сити, Кварацхелия переходит в ПСЖ. Главные новости за 17 января
- Известно, какую оценку получил Лунин за игру против Сельты в Кубке Короля
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров