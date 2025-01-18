Реал – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет против "Лас-Пальмаса". Мадридцы накануне пробились в четвертьфинал кубка Испании, обыграв в дополнительное время "Сельту". "Лас-Пальмас" на неделе отдыхал, ведь прекратил борьбу в кубке на предыдущей стадии. Гости находятся в хорошей форме в последнее время, но успешно выступают преимущественно на своем поле.

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Поединок двадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Лас-Пальмас" состоится в воскресенье, 19 января 2025, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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