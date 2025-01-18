Известно, сколько раз подряд Ансу Фати не попадает в заявку Барселоны

Сегодня "Барселона" в рамках 20-го тура чемпионата Испании сыграет против "Хетафе". Уже известна заявка на матч Ла Лиги между двумя командами.

И на этот раз в заявке на игру отсутствует питомец каталонской команды Ансу Фати. Это не впервые, когда испанец не попадает в заявку на игры "Барсы", а уже в четвертый раз.

Напомним, что за этот сезон Ансу Фати провел 8 матчей за "Барселону".