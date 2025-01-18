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Известно, сколько раз подряд Ансу Фати не попадает в заявку Барселоны

Испания

Не хотят видеть в команде

Известно, сколько раз подряд Ансу Фати не попадает в заявку Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня "Барселона" в рамках 20-го тура чемпионата Испании сыграет против "Хетафе". Уже известна заявка на матч Ла Лиги между двумя командами.

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И на этот раз в заявке на игру отсутствует питомец каталонской команды Ансу Фати. Это не впервые, когда испанец не попадает в заявку на игры "Барсы", а уже в четвертый раз.

Напомним, что за этот сезон Ансу Фати провел 8 матчей за "Барселону".

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Источник:
FCBarcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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