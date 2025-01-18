Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, сколько раз подряд Ансу Фати не попадает в заявку Барселоны
Не хотят видеть в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Барселона" в рамках 20-го тура чемпионата Испании сыграет против "Хетафе". Уже известна заявка на матч Ла Лиги между двумя командами.
И на этот раз в заявке на игру отсутствует питомец каталонской команды Ансу Фати. Это не впервые, когда испанец не попадает в заявку на игры "Барсы", а уже в четвертый раз.
Напомним, что за этот сезон Ансу Фати провел 8 матчей за "Барселону".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FCBarcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда
- Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд
- Довбик забивает, Трубин играет на ноль, Холанд продлевает контракт с Ман Сити, Кварацхелия переходит в ПСЖ. Главные новости за 17 января
- Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000