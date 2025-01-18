Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хотели продать, хотел уйти, а в результате – продолжение? Так что с Араухо?
Чем на этот раз удивит Деку?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции Ханси Флик ответил на вопрос о будущем защитника "Барселоны" Рональда Араухо:
"Я очень рад, что он остается с нами".
Сегодня издание Mundo Deportivo сообщает, что в пятницу прошла встреча между представителем Араухо и Деку, где обсуждалось будущее уругвайца в каталонском клубе.
Как отмечает издание, "Барселона" намерена продлить соглашение с уругвайцем, истекающее в 2026 году, как минимум до 2030 года. Также в контракте будут включены гибкие отступные, позволяющие покинуть команду уругвайцу, если он останется недовольным своим положением.
Если игрок согласится с этими условиями, "Барселона" подпишет новый контракт на следующей неделе.
Популярное сейчас
- Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
- Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки