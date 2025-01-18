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Хотели продать, хотел уйти, а в результате – продолжение? Так что с Араухо?

Испания

Чем на этот раз удивит Деку?

Хотели продать, хотел уйти, а в результате – продолжение? Так что с Араухо?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время пресс-конференции Ханси Флик ответил на вопрос о будущем защитника "Барселоны" Рональда Араухо:

"Я очень рад, что он остается с нами".

Сегодня издание Mundo Deportivo сообщает, что в пятницу прошла встреча между представителем Араухо и Деку, где обсуждалось будущее уругвайца в каталонском клубе.

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Как отмечает издание, "Барселона" намерена продлить соглашение с уругвайцем, истекающее в 2026 году, как минимум до 2030 года. Также в контракте будут включены гибкие отступные, позволяющие покинуть команду уругвайцу, если он останется недовольным своим положением.

Если игрок согласится с этими условиями, "Барселона" подпишет новый контракт на следующей неделе.

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Источник:
mundodeportiv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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