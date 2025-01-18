Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В 2025 году обе команды только побеждают, так что с хорошим настроением подходят к очному противостоянию.

Однако "Барселона" набрала прекрасную форму и остановить ее у "Хетафе" вряд ли получится.

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Чемпионат Испании, 20-й тур

18 января 2025. Хетафе, "Колисеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 22:00 "Барселона"

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