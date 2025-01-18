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Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселоне надо догонять – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 2025 году обе команды только побеждают, так что с хорошим настроением подходят к очному противостоянию.
Однако "Барселона" набрала прекрасную форму и остановить ее у "Хетафе" вряд ли получится.
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Чемпионат Испании, 20-й тур
18 января 2025. Хетафе, "Колисеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 22:00 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Хетафе - БарселонаСмотреть трансляцию
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