Примера. Жирона – Севилья 1:2. Ассист Цыганкова не помог хозяевам взять очки

У "Жироны" перед матчем были определенные кадровые проблемы. До сих пор травмирован Боян Миовски, не успел восстановиться от повреждения Мигель Гутьеррес. Из-за дисквалификации игру пропустил Яго Эррера. Вышел в основе Виктор Цыганков, хотя после выхода на замену против "Алавеса" он выглядел не лучше. В "Севильи" пропустили игру травмированные Танги Ньянзу, Валентин Барко и Келечи Ихеаначо.

Уже на второй минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Жироны". Исаак Ромеро упал в штрафной в борьбе с Ориэлем Ромеу. Сам пострадавший не сумел переиграть Пауло Гассанигу, потянувшему мяч с левого угла своих ворот. Цыганков на первых минутах запомнился неудачно исполненным углового, когда мяч после его подачи вышел за пределы поля. Всего в первые минуты "Жирона" больше владела мячом и атаковала. Традиционно активен был Брайан Хиль, простреливший в штрафной на Цыганкова, однако до Виктора мяч не дошел, ведь его перехватил защитник. "Севилья" ответила моментом Рубена Варгаса. Вингер получил точную навесную передачу в штрафной и пробил в одно касание в левый угол ворот, но Пауло Гассанига снова продемонстрировал свое мастерство и не позволил мячу попасть в сетку.

Брайан Хиль на 17 минуте с помощью дриблинга дошел до предела штрафной площадки и пробил низом по центру ворот, но Нюланд без особого труда зафиксировал круглого. В середине тайма Асприлья вывел лицом к лицу с голкипером Абеля Руиса, который пробил низом по центру ворот и Нюланд выполнил сейв ногой. Хороший шанс отличиться упустил Лукебакио, который принял мяч после прострела в штрафной и пробил в перекладину. Хозяева открыли счет на 36-й минуте. После розыгрыша углового Цыганков сделал подачу в штрафную, которую замкнул Арнау Мартинес. 1:0. Есть первое результативное действие Виктора после травмы! После забитого гола хозяева сбавили обороты и игра шла преимущественно в центре поля без обострений со стороны обеих команд.



Начало второго тайма было за "Севильей". Моменты сравнять счет потеряли Лукебакио и Ромеро. Удар первого заблокировали защитники, а Исаак пробил мимо ворот с выгодной позиции. Сравнили счет севильцы тоже с помощью углового с того же фланга, что и хозяева. Сауль Ньигес высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче с углового и направив мяч под левую стойку. Этот удар Гассанига парировал фантастическим сейвом, однако на добивании того же Сауля он уже был бессилен. 1:1.

Реальный шанс отличиться был у Кристиана Стуани, который выпрыгнул выше защитников соперника и замкнул прострел ударом головой под перекладину. Нюланд испортил его замысел, выполнив шикарный сейв. Буквально сразу же Донни ван де Бек отдал передачу в штрафную, но Нюланд прервал этот прострел. Когда казалось, что матч завершится вничью, севильцы отличились во второй раз. Сауль Ньигес отдал передачу на Лукебакио, тот легко обыграл Крейчи, сблизился с Гассанигой и пробил в дальний угол ворот. 1:2. Хозяева бросились отыгрываться и имели моменты для этого. Давид Лопес замкнул поперечную передачу, но его удар с района одиннадцатиметровой отметки оказался неточным. Имел шанс отличиться также ветеран Стуани, но толком не сумел пробить. Таким образом Жирона осталась на 8 позиции турнирной таблицы, а Севилья теперь на 9 месте с двухочковым отставанием от жиронцев.

20-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Севилья" 1:2

Голы: Мартинес, 36, - Ньигес, 59, Лукебакио, 88

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд – Ромеу (Солис Ромеро, 69), Мартин, Хиль (Порту, 89) – Цыганков, Руис (Стуани, 68), Асприлья (ван де Бек, 69).



"Севилья": Нюланд – Педроса (Салас, 71), Гудель, Баде, Кармона – Локонга, Ньигес, Соу (Агуме, 90+3) – Варгас (Идумбо, 71), И. Ромеро (Эджуке, 82), Лукебакио (Х. Санчес, 90+3).



Предупреждения: Педроса, 55, Ромеро, 65, Кармона, 76, Ньигес, 90+3.

Нереализованный пенальти: И. Ромеро, 3