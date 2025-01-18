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Примера. Жирона – Севилья 1:2. Ассист Цыганкова не помог хозяевам взять очки

Испания
Обновлено

"Жирона" на своем поле неожиданно уступила "Севильи"

Примера. Жирона – Севилья 1:2. Ассист Цыганкова не помог хозяевам взять очки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Жироны" перед матчем были определенные кадровые проблемы. До сих пор травмирован Боян Миовски, не успел восстановиться от повреждения Мигель Гутьеррес. Из-за дисквалификации игру пропустил Яго Эррера. Вышел в основе Виктор Цыганков, хотя после выхода на замену против "Алавеса" он выглядел не лучше. В "Севильи" пропустили игру травмированные Танги Ньянзу, Валентин Барко и Келечи Ихеаначо.

Уже на второй минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Жироны". Исаак Ромеро упал в штрафной в борьбе с Ориэлем Ромеу. Сам пострадавший не сумел переиграть Пауло Гассанигу, потянувшему мяч с левого угла своих ворот. Цыганков на первых минутах запомнился неудачно исполненным углового, когда мяч после его подачи вышел за пределы поля. Всего в первые минуты "Жирона" больше владела мячом и атаковала. Традиционно активен был Брайан Хиль, простреливший в штрафной на Цыганкова, однако до Виктора мяч не дошел, ведь его перехватил защитник. "Севилья" ответила моментом Рубена Варгаса. Вингер получил точную навесную передачу в штрафной и пробил в одно касание в левый угол ворот, но Пауло Гассанига снова продемонстрировал свое мастерство и не позволил мячу попасть в сетку.

Брайан Хиль на 17 минуте с помощью дриблинга дошел до предела штрафной площадки и пробил низом по центру ворот, но Нюланд без особого труда зафиксировал круглого. В середине тайма Асприлья вывел лицом к лицу с голкипером Абеля Руиса, который пробил низом по центру ворот и Нюланд выполнил сейв ногой. Хороший шанс отличиться упустил Лукебакио, который принял мяч после прострела в штрафной и пробил в перекладину. Хозяева открыли счет на 36-й минуте. После розыгрыша углового Цыганков сделал подачу в штрафную, которую замкнул Арнау Мартинес. 1:0. Есть первое результативное действие Виктора после травмы! После забитого гола хозяева сбавили обороты и игра шла преимущественно в центре поля без обострений со стороны обеих команд.

Начало второго тайма было за "Севильей". Моменты сравнять счет потеряли Лукебакио и Ромеро. Удар первого заблокировали защитники, а Исаак пробил мимо ворот с выгодной позиции. Сравнили счет севильцы тоже с помощью углового с того же фланга, что и хозяева. Сауль Ньигес высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче с углового и направив мяч под левую стойку. Этот удар Гассанига парировал фантастическим сейвом, однако на добивании того же Сауля он уже был бессилен. 1:1.

Примера. Жирона – Севилья 1:2. Ассист Цыганкова не помог хозяевам взять очки - изображение 1

Реальный шанс отличиться был у Кристиана Стуани, который выпрыгнул выше защитников соперника и замкнул прострел ударом головой под перекладину. Нюланд испортил его замысел, выполнив шикарный сейв. Буквально сразу же Донни ван де Бек отдал передачу в штрафную, но Нюланд прервал этот прострел. Когда казалось, что матч завершится вничью, севильцы отличились во второй раз. Сауль Ньигес отдал передачу на Лукебакио, тот легко обыграл Крейчи, сблизился с Гассанигой и пробил в дальний угол ворот. 1:2. Хозяева бросились отыгрываться и имели моменты для этого. Давид Лопес замкнул поперечную передачу, но его удар с района одиннадцатиметровой отметки оказался неточным. Имел шанс отличиться также ветеран Стуани, но толком не сумел пробить. Таким образом Жирона осталась на 8 позиции турнирной таблицы, а Севилья теперь на 9 месте с двухочковым отставанием от жиронцев.

20-й тур Примеры.
Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" - "Севилья" 1:2
Голы: Мартинес, 36, - Ньигес, 59, Лукебакио, 88

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд – Ромеу (Солис Ромеро, 69), Мартин, Хиль (Порту, 89) – Цыганков, Руис (Стуани, 68), Асприлья (ван де Бек, 69).

"Севилья": Нюланд – Педроса (Салас, 71), Гудель, Баде, Кармона – Локонга, Ньигес, Соу (Агуме, 90+3) – Варгас (Идумбо, 71), И. Ромеро (Эджуке, 82), Лукебакио (Х. Санчес, 90+3).

Предупреждения: Педроса, 55, Ромеро, 65, Кармона, 76, Ньигес, 90+3.

Нереализованный пенальти: И. Ромеро, 3

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
18.01.2025 в 17:24
Если бы не Мичел, то Жирона боролась бы сейчас за выживание. Состав настолько печальный после ухода его лидеров, что без слез не взглянешь. Жирона сейчас на 8 месте, и это очередное чудо от топ тренера современности. Посмотрел бы я на Гвардиолу с таким составом.....
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
18.01.2025 в 17:24
Если бы не Мичел, то Жирона боролась бы сейчас за выживание. Состав настолько печальный после ухода его лидеров, что без слез не взглянешь. Жирона сейчас на 8 месте, и это очередное чудо от топ тренера современности. Посмотрел бы я на Гвардиолу с таким составом.....
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PiterCantrope (Франківськ)
18.01.2025 в 17:08
Подивився цілу гру. Загалом, за грою Жирона є тією ж командою, що і минулого року, але з нижчим рівнем гравців. Пішли Ян Коуто, Алейш Ґарсія, Ерік Ґарсія, Савіньйо, Довбик, а з тих, хто прийшли їм на заміну, схожий високий рівень тільки у Браяна Хіля. Він, разом з Дейлі Бліндом, Циганковим і Іваном Мартіном сьогодні були найкращі, і загалом є найкращими гравцями команди, туди ще зараховуємо Міґеля Ґутієреса і Янхеля Ереру. І Ван де Бейк теж видно, що якісний гравець. Інші або середні, або відверто слабкі. Особливо можна відзначити Оріоля Ромеу і Давида Лопеса. Взагалі не ясно як Оріоль має хвилини, і як його випускали в Барселоні. Чувак рівня нижчого девізіону, і ще й до того пофігіст, який просто плаває по полю. Грати з ним, то як грати з 10-ма. А Давид Лопес - це ходячий гол в свої ворота, він цього року привіз вже десь штук 8, і сьогодні привіз другий гол, просто давши нападнику чудову позицію для скидки. Без його привозів в Жирони було б на 6-8 очок більше в Ла Лізі, і можливо трохи більше очок в ЛЧ. Мічел ставить їх за старі заслуги, але це вилазить боком. Я розумію, що не дуже є з кого вибирати, але все одно.
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