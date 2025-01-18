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Примера. Леганес – Атлетико 1:0. Конец победной серии мадридцев

Испания
Обновлено

Подопечные Симеоне так и не смогли сломить защиту "Леганеса"

Примера. Леганес – Атлетико 1:0. Конец победной серии мадридцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В 20 туре лидер Примеры отправился в Леганес в местную одноименную команду. Уже на первой минуте хозяева могли повести в счете. Хуан Крус нанес удар по воротам, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги. "Атлетико" ответило двумя опасными моментами Альвареса. Сначала Хулиан с предела штрафной закрутил мяч прямиком в перекладину, а затем он пробил в направлении правого нижнего угла ворот, но Марко Дмитриевич выдал блестящий сейв. Через несколько минут Антуан Гризманн подобрал мяч в штрафной и резко пробил по воротам, однако, кожаный попал в правую стойку. Первый тайм прошел за доминирование гостей из Мадрида, но фарт сегодня был на стороне хозяев.

В начале второго тайма "Леганес" открыл счет. Матия Настасич выпрыгнул навстречу подачи с углового, которую выполнил Дани Раба. Мяч после его удара головой отскочил от газона и улетел под правую стойку, за спину голкипера. 1:0. Почти сразу Антуан Гризманн пробил по воротам из штрафной, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Диего Симеоне пытался освежить игру своей команды, но таких опасных моментов, как в первом тайме, не возникало. Уже в конце основного времени арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника в своей штрафной. Гризманн подошел к мячу и пробил мимо ворот. В итоге "Атлетико" прерывает 14-матчевую победную серию во всех турнирах и уже завтра может потерять первое место, если "Реал" победит "Лас-Пальмас". "Леганес" благодаря победе поднялся на 15 позицию и немного отдалился от зоны вылета.

Примера. 20-й тур
Леганес. "Эстадио Мунисипаль ду Бутарке"
Леганес – Атлетико 1:0
Голы: Настасич, 50

Леганес: Дмитриевич – Розье, Гонсалес, Тапия (Саэнс, 72), Настасич, Каррера (Брашанац, 46) – Раба (Лопес, 80), Нэю, Сиссе, Крус – де ла Фуэнте (Д. Гарсия, 85).

Атлетико: Облак – Молина (Льоренте, 62), Ле Норман, Лангле, Галан (Ниньо, 79) – Симеоне (Корреа, 65), Де Пауль, Барриос (Коке,60), Галлагер (Лино, 46) – Гризманн (Серлот) , 73), Альварес.

Предупреждения: Нэю, 90+1 – Барриос, 43, Галан, 57, Лангле, 70.

Нереализованный пенальти: Гризманн, 90.

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Комментарии
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Bаrcelinius
18.01.2025 в 19:40
Них.уя себе??? Вот тебе и Леганес... И нас и индейцев. Вот бы ещё и белых крыс.
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Комментарии 5
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Bаrcelinius
18.01.2025 в 19:40
Них.уя себе??? Вот тебе и Леганес... И нас и индейцев. Вот бы ещё и белых крыс.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2025 в 19:29
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0
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Bаrcelinius
18.01.2025 в 19:41
Я в ах.уе.
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Термит (Київ)
18.01.2025 в 19:18
Просто Атлетіко не пощастило, перемога Леганесу не по грі.
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
18.01.2025 в 19:26
По грі, не по грі, то таке. Леганес місяць тому путал@ну на виїзді обіграв, тепер Атлетико. Гроза авторитетів
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