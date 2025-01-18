Спустя год. Защитник Реала попал в заявку на матч с Лас-Пальмасом

Защитник "Реала" спустя год попал в заявку на матч с "Лас-Пальмасом".

Давид Алаба тренировался в основной группе "Реала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что защитник получит игровые минуты.

"Алаба в порядке, вчера он отыграл 40 минут с хорошим настроением. Очевидно, ему нужно немного привыкнуть, колено хорошо реагирует. Завтра он не выйдет в стартовом составе, но может получить несколько минут", - сказал Анчелотти.

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Напомним, что Алаба в середине декабря 2023 года порвал кресты в матче против "Вильярреала".

Матч против "Лас-Пальмаса" состоится 19 января в 17:15 по киевскому времени.