Примера. Бетис – Алавес 1:3. Сенсация в Севилье

Гости открыли счет уже на 11 минуте, когда Кике Гарсия реализовал пенальти за фол Бартры в своей штрафной. В середине первого тайма счет сравнил 19-летний полузащитник Хесус Родригес. На 55 минуте за грубый фол был удален левый защитник "Бетиса" Роман Перро, который в первом тайме заменил травмированного Рикардо Родригеса. Ничейный счет держался до 80 минут, пока Кике Гарсия не вывел гостей вперед. Он же спустя несколько минут оформил хет-трик, установив окончательный результат встречи. "Бетис" с 25 очками остается на 11 позиции, а "Алавес" поднялся из зоны вылета на 16 позицию и имеет в своем активе 20 очков.

Примера. 20-й тур

Севилья. "Бенито Уильямарин"

Бетис - Алавес 1:3

Голы: Х. Родригес, 28 – К. Гарсия, 11 (пен.), 80, 84

Бетис: Адриан – Сабали (Натан, 46), Льоренте, Бартра, Родригес (Перро, 41) – Форнальс (Флорес, 71), Кардосо – Родригес (Рока, 71), (Перро, 41), Иско, Эззалзули (Альти) 60) – Роке

Алавес: Овоно – Теналья, Абкар, Диарра, Санчес – Бланко (Мартинес, 64), Гевара – Висенте, Гуриди (Бенавидес, 77), Конечни (Стоичков, 77) – К. Гарсия (Моуриньо, 88)

Предупреждения: Роке, 34, Льоренте, 37, Иско, 90+2, Джонни, 90+4 – Бланко, 34 Абкар, 54 Теналья, 63, Конечно, 76, Диарра, 82.

Удаление: Перро, 55