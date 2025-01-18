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Подарок для Реала и Барселоны. Леганес – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
С нереализованным пенальти от Гризманна на 90 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая кризисные отрезки "Реала" и "Барселоны", у "Атлетика" есть реальные шансы выиграть титул Ла Лиги этого сезона. И к сегодняшнему матчу "матрасники" подошли лидерам турнирной таблицы, однако в итоге потерпели выездное поражение против команды, которая претендует на вылет. Даже назначенный пенальти на исходе встречи в ворота хозяев не помог. А для "Леганеса" это уже вторая победа над большой испанской тройкой этого сезона. До компании остался только "Реал".
"Леганес" – "Атлетико" 1:0
Гол: Настасич 49
Нереализованный пенальти: Гризманн 90
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