Подарок для Реала и Барселоны. Леганес – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Учитывая кризисные отрезки "Реала" и "Барселоны", у "Атлетика" есть реальные шансы выиграть титул Ла Лиги этого сезона. И к сегодняшнему матчу "матрасники" подошли лидерам турнирной таблицы, однако в итоге потерпели выездное поражение против команды, которая претендует на вылет. Даже назначенный пенальти на исходе встречи в ворота хозяев не помог. А для "Леганеса" это уже вторая победа над большой испанской тройкой этого сезона. До компании остался только "Реал".

"Леганес" – "Атлетико" 1:0

Гол: Настасич 49

Нереализованный пенальти: Гризманн 90