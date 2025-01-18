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Примера. Хетафе – Барселона 1:1. Победное шествие каталонцев остановлено

Испания
Обновлено

"Хетафе" довольно неожиданно отбирает очки у "Барселоны"

Примера. Хетафе – Барселона 1:1. Победное шествие каталонцев остановлено

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем команды имели некоторые кадровые потери. У "Хетафе" из-за травмы не сыграл опытный защитник Аллан Ньом. Все остальные игроки были доступны для Бордаласа Хименеса, потому на поле вышли сильнейшие. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес. Вернулись в основу после ротации в кубковом матче Бальде, Касадо и Левандовски.

"Барселона" с первых секунд взяла мяч под свой контроль. Буквально сразу же Ламин Ямаль отозвался на удачную прострельную передачу в район одиннадцатиметровой отметки, но пробил головой выше ворот. Хозяева ответили моментом Карлеса Аленьи, который с дальней дистанции нанес удар в правый угол ворот, парировавший Иньяки Пенья. Гости довольно быстро повели в счете. Жюль Кунде получил пас в штрафной и пробил в угол ворот. Давид Сория справился с первым ударом, однако при добывании он уже был бессилен. 0:1. После забитого гола "Барселона" не сбавляла обороты. Алехандро Бальде подхватил мяч после углового и мгновенно пробил с далекого расстояния, однако кожаный пролетел над перекладиной. Гави после навесной передачи в штрафную в прыжке пробил головой выше ворот. Жюль Кунде забросил мяч в штрафную и Рафинья пробил головой мимо левой стойки ворот.

После таких нереализованных моментов "Барселоной" хозяева довольно неожиданно сравняли счет. После прострела с фланга Гомес да Коста пробил по воротам, Пенья отразил удар прямо на Арамбарри, буквально занесшего мяч в ворота. 1:1. В конце тайма Левандовски поборолся с соперниками в штрафной, но его пас на Рональда Араухо оказался слишком сильным. Большая часть первого тайма прошла при тотальном преимуществе каталонцев, но в конце тайма игроки "Хетафе" выровняли игру и восстановили паритет.

На старте второго тайма Мауро Арамбарри отправил мяч в нижний правый угол, однако с этим ударом справился голкипер. Сразу же пошла ответная атака и Роберт Левандовский с близкого расстояния пробивал в правый угол, но удар был заблокирован защитником. Через несколько минут Ламин Ямаль отдавал опасную передачу в штрафную, но Давид Сория прервал развитие атаки. Во втором тайме преимущество каталонцев уже не было столь очевидным, поэтому Флик решил освежить игру заменами. На поле вышли Фрэнки де Йонг и Дани Ольмо. Хороший шанс отличиться потерял Джене, получивший пас в штрафной, но направивший мяч слишком высоко.

Ламин Ямаль нанес опасный удар с предела штрафной. С этим выстрелом в центр ворот справился Давид Сория. В последние 10 минут основного времени "Барселона" создала еще 3 опасных момента. Сначала Фрэнки де Йонг пробил со среднего расстояния в правую девятку, но Давид Сория исполнил блестящий сейв и перевел мяч на угловой. После розыгрыша углового в борьбе с защитниками упал Кунде, но арбитр пенальти не назначил. Третий момент создали Ямаль и Рафинья. Первый подал, а второй замкнул прострельную передачу, но мяч после его удара пролетел рядом с левой стойкой.

Вырвать победу могли и хозяева. Уче получил пас на грани штрафной площадки, но пробил неудачно и кожаный пролетел высоко над перекладиной. Дополнительное время было очень эмоциональным. Предупреждение получили не только игроки, но и главные тренеры обоих клубов. "Хетафе" останавливает победное шествие "Барселоны" и поднимается на 16 позицию. Каталонцы же не воспользовались осечкой "Атлетико" и сократили отставание от мадридцев всего на 1 очко. "Реал", при условии победы над "Лас-Пальмасом", будет опережать "Барселону" уже на 7 очков.

20-й тур Примеры.
Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Барселона" 1:1
Голы: Арамбарри, 34 – Кунде, 9

"Хетафе": Сория – Рико, Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас – Гомес да Коста (Бехуша, 90+2), Арамбарри (Сантьяго, 49, А. Родригес, 66), Милья, Аленья (К. Перес, 66) – Уче.

"Барселона": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави (Ольмо, 62), Касадо (де Йонг, 46), Педри – Ямаль, Левандовски (Ф. Торрес, 81), Рафинья.

Предупреждение: Сантьяго, 54, Джене, 87, Бехуша, 90+6 - Рафинья, 90+5, Бальде, 90+6.

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 01:02
Кстати, там на Кунде пеналь должен был быть. Но среал ведь надысь унизили, так шо всё правильно, шо не дали, угу.
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Комментарии 37
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 01:02
Кстати, там на Кунде пеналь должен был быть. Но среал ведь надысь унизили, так шо всё правильно, шо не дали, угу.
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:57
Вот для таких матчей и нужны торресы, паувикторы, форты, ольмы, гарсии, паблы и мартины. А не скрипачи против дровосеков.
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Spokoyno (Київ)
19.01.2025 в 00:39
Що третина КаКла від дохтура АА, третина від інших чМосек, 3 мої "відповіді" і лише решта трошки про його величність футбол! РЕАЛьно дітЛОХАМ футбол поХ... культура КаКлів - лайно і вони з задоволенням в ньому барахтаються! АА можеш накласти свою купку і твої товариші її похлебають!
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dp_dp (Ukraine)
19.01.2025 в 00:30
Да,это ж опять прийдется апологету великой Барселоны ехать в путешествие. Неудобно-то как получается, накладочка-с выходит - вроде только вернулся из долгого путешествия, но не тут то было - опять ехать нужно. Ох уж эта Барса - из-за ее неровного графика побед и поражений из путешествий резко возвращаться получается и ненадолго!
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:32
Санітари допоможуть Алєню швидко із "путєшєствія" повернутися
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Spokoyno (Київ)
19.01.2025 в 00:29
Во у дохтура АА Мабуть не ту пілюля отримав, швидка Насть КаКл так і хлещите Мабуть лошадину дозу заспокійливих дали
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:30
Альцик, переклади, бо я твою азбуку Морзе ніяк не розшифрую . Тебе що, інсульт трахнув?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.01.2025 в 00:28
Барселоні значно легше обіграти Реал, ніж взламати захист аутсайдерів. Не можуть вони грати з такими командами. І морально важко налаштуватись і фізично. Команди на кшталт Хетафе і самі не грають і іншим не дають. 17% володіння м'ячем на початку першого тайму, але гол забили...А в кінці матчу, що за симуляції, особливо після ляпаса Бальде- цирк влаштували.Але Барса сама винна, потрібно було реалізовувати хороші моменти. Бо ще й проти суддів доводиться грати, Кунде явно завалили в штрафній...
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:35
Облиш, "завалили". М'яч за лінію поля вже вилітав, в Кунде не було ніяких шансів до нього дотягнутися. Такі точки не ставляться ніде. Якби він міг дотягнутися, тоді так, пенальті
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.01.2025 в 00:58
Зазвичай судді не звертають увагу куди м'яч прямує, а дивляться на дії гравців. Якщо є порушення, то м'яч не має значення...
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:22
А де ШизоАлєнь?. "Путєшєствуєт" по палаті?
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dp_dp (Ukraine)
19.01.2025 в 00:25
В путешествии.До следующей победы великой Барсы, потом путешествие резко подойдет к своему завершению и гений вновь начнет заливать гранатовым блеском просторы интернета
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:27
 
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Spokoyno (Київ)
19.01.2025 в 00:16
Четвертий матч поспіль в Ла Лізі, без ПЕРЕМОГ! Таке собі навіть Хаві не "дозволяв" Знову гольових моментів вдвічі більше (xG 1,30/2,55), але хоч не програли Гості виглядали трошки краще, утім ватні ноги та поїздка в Лісабон нівелювали перевагу! У Левандовського та Рафінії прицел збився, Ямал молодий... нестабільний, а судді "пенальті не подарують" для цього в них КК Є! Так що Фліку потрібно награвати молодь та вчитися раціональній ротації! Чемпіонські перегони спринтерським ривком у десять матчів НЕ виграються!
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:19
Флик вообще тормоз знатный. Загонял сегодня перед Бенфикой всю основу, но так и не выиграл. Требл хочет наверное.
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:20
В нього вже требл є. Три поспіль домашні поразки від Л-П, Леганеса та АМ
 
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Spokoyno (Київ)
19.01.2025 в 00:24
Ну так можна лише поміркувати, як буде виглядати трошки втомлені ривком минулого року Рафінія та Кунде у П'ЯТОМУ матчі за 14 днів Роберт теж не фонтан, а захист
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:26
Альцик, в тебе гарячка вже пройшла?. Турбуюсь за залишки твого розумового здоров'я
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:19
А ось і другий дурник . Про xG і пенальті, як по заказу
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 00:13
Я так понимаю у шлемазлов лапорты одна задача. Обыграть РМ любой ценой, а потом травмироваться и сливать всем подряд:))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.01.2025 в 00:12
Тупые задницы
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:15
А Пєдя тільки про "задніци" і марить. А в Барсел@ха яка задніца? Острая ілі мягкая?
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1
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 00:36
Как трамписты. Один в один.
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:38
Біба і Боба
 
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:09
Теперь цель у Барсы победа в КК и как можно дальше в ЛЧ. Ну и третий раз вые@ать среал. И я буду доволен. Ещё раз повторяю, чемп мы проепали.
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:11
Відсмокнеш третій раз, під@р старий
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Matachorros (Chicago)
19.01.2025 в 00:07
Копыта прочь от Флика, бамжарсники позорные....Хетафе красавцы.... автобус работает....
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:07
Ну що, свині барсонуті, з поверненням в РЕАЛьність!. Давайте, придурки ,розпочинайте скавуліти і плакати. Альцгеймер давай плач про скільки там 100500 не призначених пенальті і який там xG у Левандовські, Алєнь, давай істери , що "нєгадяй Пєрєс" все купив, в т.ч. Леганес, Лас-Пальмас і сьогодні Гетафе, які не розставили булки проти вялікої барсотушки, Барсел@х , давай смокчи в Пєді Шарлатанського і мукай, що Фрік не тренер, а Пєдя хай тебе заспокоює і гладить по голівці, і з "розумним видом" : я жє гаваріл, што нєвиіграют
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:05
Даже хорошо, шо так вышло. Флик, долбоё@ушка, проснись, очнись и отдуплись.
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:09
Перший смоктун пішов...
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:11
Тапихуй.
 
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:03
Перевзутому привет.
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Bаrcelinius
19.01.2025 в 00:02
Нормально. Наконец-то Флик поймёт, шо чемп он уже просрал и надо теперь бежать за одним зайцем. Завтра среал ему это напомнит.
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 00:37
Дед, твоей дряблой заднице ничего не поможет. Смирись.
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lucky_guy
19.01.2025 в 00:00
Ригафе в своєму стилі, 100% антифутбол. Околомадриська помийка
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 00:08
Ну да, і Лас-Пальмас, і Легенас, і Осасуна, і Гетафе, всі помийки. у же вони посміли в банкрутів очки повідбирати
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Matachorros (Chicago)
19.01.2025 в 00:00
бомжи опять всосали....
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