Примера. Хетафе – Барселона 1:1. Победное шествие каталонцев остановлено

Перед матчем команды имели некоторые кадровые потери. У "Хетафе" из-за травмы не сыграл опытный защитник Аллан Ньом. Все остальные игроки были доступны для Бордаласа Хименеса, потому на поле вышли сильнейшие. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес. Вернулись в основу после ротации в кубковом матче Бальде, Касадо и Левандовски.

"Барселона" с первых секунд взяла мяч под свой контроль. Буквально сразу же Ламин Ямаль отозвался на удачную прострельную передачу в район одиннадцатиметровой отметки, но пробил головой выше ворот. Хозяева ответили моментом Карлеса Аленьи, который с дальней дистанции нанес удар в правый угол ворот, парировавший Иньяки Пенья. Гости довольно быстро повели в счете. Жюль Кунде получил пас в штрафной и пробил в угол ворот. Давид Сория справился с первым ударом, однако при добывании он уже был бессилен. 0:1. После забитого гола "Барселона" не сбавляла обороты. Алехандро Бальде подхватил мяч после углового и мгновенно пробил с далекого расстояния, однако кожаный пролетел над перекладиной. Гави после навесной передачи в штрафную в прыжке пробил головой выше ворот. Жюль Кунде забросил мяч в штрафную и Рафинья пробил головой мимо левой стойки ворот.

После таких нереализованных моментов "Барселоной" хозяева довольно неожиданно сравняли счет. После прострела с фланга Гомес да Коста пробил по воротам, Пенья отразил удар прямо на Арамбарри, буквально занесшего мяч в ворота. 1:1. В конце тайма Левандовски поборолся с соперниками в штрафной, но его пас на Рональда Араухо оказался слишком сильным. Большая часть первого тайма прошла при тотальном преимуществе каталонцев, но в конце тайма игроки "Хетафе" выровняли игру и восстановили паритет.

На старте второго тайма Мауро Арамбарри отправил мяч в нижний правый угол, однако с этим ударом справился голкипер. Сразу же пошла ответная атака и Роберт Левандовский с близкого расстояния пробивал в правый угол, но удар был заблокирован защитником. Через несколько минут Ламин Ямаль отдавал опасную передачу в штрафную, но Давид Сория прервал развитие атаки. Во втором тайме преимущество каталонцев уже не было столь очевидным, поэтому Флик решил освежить игру заменами. На поле вышли Фрэнки де Йонг и Дани Ольмо. Хороший шанс отличиться потерял Джене, получивший пас в штрафной, но направивший мяч слишком высоко.

Ламин Ямаль нанес опасный удар с предела штрафной. С этим выстрелом в центр ворот справился Давид Сория. В последние 10 минут основного времени "Барселона" создала еще 3 опасных момента. Сначала Фрэнки де Йонг пробил со среднего расстояния в правую девятку, но Давид Сория исполнил блестящий сейв и перевел мяч на угловой. После розыгрыша углового в борьбе с защитниками упал Кунде, но арбитр пенальти не назначил. Третий момент создали Ямаль и Рафинья. Первый подал, а второй замкнул прострельную передачу, но мяч после его удара пролетел рядом с левой стойкой.

Вырвать победу могли и хозяева. Уче получил пас на грани штрафной площадки, но пробил неудачно и кожаный пролетел высоко над перекладиной. Дополнительное время было очень эмоциональным. Предупреждение получили не только игроки, но и главные тренеры обоих клубов. "Хетафе" останавливает победное шествие "Барселоны" и поднимается на 16 позицию. Каталонцы же не воспользовались осечкой "Атлетико" и сократили отставание от мадридцев всего на 1 очко. "Реал", при условии победы над "Лас-Пальмасом", будет опережать "Барселону" уже на 7 очков.

20-й тур Примеры.

Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Барселона" 1:1

Голы: Арамбарри, 34 – Кунде, 9

"Хетафе": Сория – Рико, Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас – Гомес да Коста (Бехуша, 90+2), Арамбарри (Сантьяго, 49, А. Родригес, 66), Милья, Аленья (К. Перес, 66) – Уче.

"Барселона": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави (Ольмо, 62), Касадо (де Йонг, 46), Педри – Ямаль, Левандовски (Ф. Торрес, 81), Рафинья.

Предупреждение: Сантьяго, 54, Джене, 87, Бехуша, 90+6 - Рафинья, 90+5, Бальде, 90+6.