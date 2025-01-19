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Relevo: Бетис надеется подписать ключевого вингера МЮ
Захочет МЮ отдавать бразильца?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" хочет совершить сделку по аренде Антони с "Манчестер Юнайтед" без права выкупа, сообщает Relevo.
"Бетис" планирует подписать Антони в это зимнее трансферное окно. Руководство испанской команды намерено арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона без права выкупа.
В этом сезоне 24-летний бразилец сыграл в 7 матчах АПЛ без результативных действий.
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Источник:relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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royalstas (Вінниця)
19.01.2025 в 09:43
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