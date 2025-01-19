Relevo: Бетис надеется подписать ключевого вингера МЮ

"Бетис" хочет совершить сделку по аренде Антони с "Манчестер Юнайтед" без права выкупа, сообщает Relevo.

"Бетис" планирует подписать Антони в это зимнее трансферное окно. Руководство испанской команды намерено арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона без права выкупа.

В этом сезоне 24-летний бразилец сыграл в 7 матчах АПЛ без результативных действий.