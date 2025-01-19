Реал - Лас-Пальмас: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В преддверии матча против "Лас-Пальмаса" мадридский "Реал" демонстрирует нестабильные результаты, однако и их сегодняшние соперники не могут похвастаться, ведь в Ла Лиге подопечные Диего Мартинеса одержали важные победы над "Эспаньолом" (1:0) и "Вальядолидом" :1) и удержали ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" (0:0).

Сейчас "Реал" занимает 2-е место, а "Лас-Пальмас" расположился на 14-й строчке.

Реал Мадрид – Лас-Пальмас

19 января, 17:15

Трансляция: MEGOGO Футбол Первый