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Реал - Лас-Пальмас: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

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Возвращение в Ла Лигу

Реал - Лас-Пальмас: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В преддверии матча против "Лас-Пальмаса" мадридский "Реал" демонстрирует нестабильные результаты, однако и их сегодняшние соперники не могут похвастаться, ведь в Ла Лиге подопечные Диего Мартинеса одержали важные победы над "Эспаньолом" (1:0) и "Вальядолидом" :1) и удержали ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" (0:0).

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Сейчас "Реал" занимает 2-е место, а "Лас-Пальмас" расположился на 14-й строчке.

Реал Мадрид – Лас-Пальмас

19 января, 17:15
Трансляция: MEGOGO Футбол Первый

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Трансляция: Реал - Лас-Пальмас
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