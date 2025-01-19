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Реал - Лас-Пальмас: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Возвращение в Ла Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В преддверии матча против "Лас-Пальмаса" мадридский "Реал" демонстрирует нестабильные результаты, однако и их сегодняшние соперники не могут похвастаться, ведь в Ла Лиге подопечные Диего Мартинеса одержали важные победы над "Эспаньолом" (1:0) и "Вальядолидом" :1) и удержали ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" (0:0).
Сейчас "Реал" занимает 2-е место, а "Лас-Пальмас" расположился на 14-й строчке.
Реал Мадрид – Лас-Пальмас
19 января, 17:15
Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Трансляция: Реал - Лас-ПальмасСмотреть трансляцию
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