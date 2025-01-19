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Не только Винисиус. Игрок Барселоны подвергся расистским оскорблениям
Осуждение от общества
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Вчера в рамках 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Хетафе", матч завершился со счетом 1:1.
Во время игры болельщики "Хетафе" кричали расистские оскорбления в сторону футболиста "Барселоны" Алекс Бальде.
"Я испытал расистский образ. Так не должно продолжаться. Это было в первом тайме, и я сказал об этом судье, который активировал протокол", — сказал защитник каталонского клуба.
Также и главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о расистских оскорблениях в адрес Бальде.
"Это немыслимо, такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни. Эти люди должны оставаться дома, а нам нужно бороться против этого. Находящиеся рядом с расистами должны что-то делать, поскольку это нечестно и неуважительно".
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