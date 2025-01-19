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Не только Винисиус. Игрок Барселоны подвергся расистским оскорблениям

Испания

Осуждение от общества

Не только Винисиус. Игрок Барселоны подвергся расистским оскорблениям

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Вчера в рамках 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Хетафе", матч завершился со счетом 1:1.

Читайте такжеКаталонцы уже 4 тура подряд без побед. Хетафе – Барселона 1:1. Обзор матча

Во время игры болельщики "Хетафе" кричали расистские оскорбления в сторону футболиста "Барселоны" Алекс Бальде.

"Я испытал расистский образ. Так не должно продолжаться. Это было в первом тайме, и я сказал об этом судье, который активировал протокол", — сказал защитник каталонского клуба.

Также и главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о расистских оскорблениях в адрес Бальде.

"Это немыслимо, такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни. Эти люди должны оставаться дома, а нам нужно бороться против этого. Находящиеся рядом с расистами должны что-то делать, поскольку это нечестно и неуважительно".

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.01.2025 в 12:07
Жах страхітливий !
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.01.2025 в 12:07
Жах страхітливий !
Ответить
0
0

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