Не только Винисиус. Игрок Барселоны подвергся расистским оскорблениям

Вчера в рамках 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Хетафе", матч завершился со счетом 1:1.

Во время игры болельщики "Хетафе" кричали расистские оскорбления в сторону футболиста "Барселоны" Алекс Бальде.

"Я испытал расистский образ. Так не должно продолжаться. Это было в первом тайме, и я сказал об этом судье, который активировал протокол", — сказал защитник каталонского клуба.

Также и главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о расистских оскорблениях в адрес Бальде.