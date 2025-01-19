  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе

Испания

ESPN FC проанализировал ситуацию

Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе

ESPN FC

Новина українською

В матче "Барселона" - "Хетафе" защитник «Барселоны» Алекс Бальде дал пощечину игроку "Хетафе" Исмаэлю Бекушу.

Причиной удара Бальде по лицу Бекуша стал момент на 92-й минуте. Игрок "Хетафе" Исмаэль Бекуш праздновал неточный навес Бальде прямо перед его лицом.

Эти действия вывели из себя испанца. Он дал легкую пощечину Бекушу, в результате чего тот упал на газон, держась за лицо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что после этого момента тренеры «Барсы» и "Хетафе" обменялись репликами относительно этой ситуации, из-за чего Ханси Флик и Пепе Бордалас получили желтые карточки. Кроме них, арбитр дал желтые карточки Бальде, Бекушу и Рафинье.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Реала исключён из заявки на матч против Лас-Пальмаса
yellow-arrow
Клопп может возобновить карьеру в Испании
yellow-arrow
Не только Винисиус. Игрок Барселоны подвергся расистским оскорблениям
Барселона Хетафе Ханси Флик Алекс Бальде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPNFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
19.01.2025 в 13:24
Незрозуміло чому не червону. Начебто в правилах все однозначно.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Vantala (Kharkiv)
19.01.2025 в 13:24
Незрозуміло чому не червону. Начебто в правилах все однозначно.
Ответить
0
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.01.2025 в 13:43
Не за что давать карточку вообще. Там ничего не было.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 13:01
До речі, Вінісіусу дали червону, коли воротар Валенсії його спровокував,а той відповів. А тут тільки жовту... І що тоді воротар симулював офігенні муки, що тут гравець Гетафе так само
Ответить
1
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.01.2025 в 13:43
Не балуйся, дурачок. CRYnisiusaникто не трогал.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости