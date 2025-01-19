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Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
ESPN FC проанализировал ситуацию
ESPN FC
В матче "Барселона" - "Хетафе" защитник «Барселоны» Алекс Бальде дал пощечину игроку "Хетафе" Исмаэлю Бекушу.
Причиной удара Бальде по лицу Бекуша стал момент на 92-й минуте. Игрок "Хетафе" Исмаэль Бекуш праздновал неточный навес Бальде прямо перед его лицом.
Эти действия вывели из себя испанца. Он дал легкую пощечину Бекушу, в результате чего тот упал на газон, держась за лицо.
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Отмечается, что после этого момента тренеры «Барсы» и "Хетафе" обменялись репликами относительно этой ситуации, из-за чего Ханси Флик и Пепе Бордалас получили желтые карточки. Кроме них, арбитр дал желтые карточки Бальде, Бекушу и Рафинье.
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