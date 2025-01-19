Клопп может возобновить карьеру в Испании

Как сообщает El Gol Digital, "Реал" может возглавить бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Из-за неудовлетворительных результатов "королевского клуба", кресло под Карло Анчелотти начало шататься и у "сливочных" есть несколько вариантов на замену специалисту. Один из кандидатов – Клопп, которого, по словам источника, очень ждет мадридская публика.

Напомним, немецкий специалист стал глобальным руководителем футбола в спортивной империи "Ред Булл" и с 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей.

Он работал главным тренером трех коллективов - "Майнца", "Боруссии" Дортмунд и "Ливерпуля" - 23 года.