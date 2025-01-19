  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Клопп может возобновить карьеру в Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп может возобновить карьеру в Испании

Испания

Заинтересует ли немца предложение, если оно действительно поступит?

Клопп может возобновить карьеру в Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает El Gol Digital, "Реал" может возглавить бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Из-за неудовлетворительных результатов "королевского клуба", кресло под Карло Анчелотти начало шататься и у "сливочных" есть несколько вариантов на замену специалисту. Один из кандидатов – Клопп, которого, по словам источника, очень ждет мадридская публика.

Читайте такжеКлопп: В финале Лиги чемпионов-2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук

Напомним, немецкий специалист стал глобальным руководителем футбола в спортивной империи "Ред Булл" и с 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей.

Он работал главным тренером трех коллективов - "Майнца", "Боруссии" Дортмунд и "Ливерпуля" - 23 года.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Реала исключён из заявки на матч против Лас-Пальмаса
yellow-arrow
Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
yellow-arrow
Не только Винисиус. Игрок Барселоны подвергся расистским оскорблениям
Юрген Клопп Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
19.01.2025 в 13:06
Вот это был бы поворот
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
19.01.2025 в 13:06
Вот это был бы поворот
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости