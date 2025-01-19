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Клопп может возобновить карьеру в Испании
Заинтересует ли немца предложение, если оно действительно поступит?
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает El Gol Digital, "Реал" может возглавить бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Из-за неудовлетворительных результатов "королевского клуба", кресло под Карло Анчелотти начало шататься и у "сливочных" есть несколько вариантов на замену специалисту. Один из кандидатов – Клопп, которого, по словам источника, очень ждет мадридская публика.
Напомним, немецкий специалист стал глобальным руководителем футбола в спортивной империи "Ред Булл" и с 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей.
Он работал главным тренером трех коллективов - "Майнца", "Боруссии" Дортмунд и "Ливерпуля" - 23 года.
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