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Полузащитник Реала исключён из заявки на матч против Лас-Пальмаса

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Полузащитник Реала исключён из заявки на матч против Лас-Пальмаса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" исключён из заявки на матч против "Лас-Пальмаса".

Клубный сайт сообщил, что Орельен Чуамени исключен из заявки из-за дискомфорта в левой ноге. Вместо него вызваны Хакобо и Чема.

В этом сезоне Орельен Чуамени сыграл в 15-ти матчах Ла Лиги, четыре матча полузащитник пропустил из-за травм.

Результативными действиями французский футболист не отмечался.

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До матча "Реал" на втором месте с 43-мя очками. "Лас-Пальмас" - 14-й с 24-мя очками. Матч состоится 19 января в 17:15 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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