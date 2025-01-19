Полузащитник "Реала" исключён из заявки на матч против "Лас-Пальмаса".

Клубный сайт сообщил, что Орельен Чуамени исключен из заявки из-за дискомфорта в левой ноге. Вместо него вызваны Хакобо и Чема.

ℹ @atchouameni, baja de última hora en la convocatoria#RealMadridLasPalmas — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025

В этом сезоне Орельен Чуамени сыграл в 15-ти матчах Ла Лиги, четыре матча полузащитник пропустил из-за травм.

Результативными действиями французский футболист не отмечался.

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До матча "Реал" на втором месте с 43-мя очками. "Лас-Пальмас" - 14-й с 24-мя очками. Матч состоится 19 января в 17:15 по киевскому времени.