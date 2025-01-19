  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал готов отпустить Винисиуса в Саудовскую Аравию только при выплате клаусулы: она равна 1 млрд евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал готов отпустить Винисиуса в Саудовскую Аравию только при выплате клаусулы: она равна 1 млрд евро

Испания

На другие условия не согласятся

Реал готов отпустить Винисиуса в Саудовскую Аравию только при выплате клаусулы: она равна 1 млрд евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" серьезно заинтересован в услугах нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca.

Генеральный директор саудовской профессиональной лиги Омар Мугарбель заявил, что они действительно ведут работу в направлении подписания бразильца. Он считает, что приход Винисиуса в чемпионат, в котором уже играют Роналду или Бензема, не мечта, и что это может стать реальностью.

"Реал" хочет вскоре подписать новый контракт с нападающим, который завершается летом 2027 года. Однако у них есть страховка: в текущем соглашении прописана клаусула в размере одного миллиарда евро. Только за такую ​​сумму мадридцы готовы сразу отпустить своего самого дорогого футболиста.

Также "сливочные" готовы выслушать мнение и самого Винисиуса. Им важно, хочет ли он и дальше продолжать карьеру в Мадриде, или все-таки согласиться на многомиллионное предложение от Саудовской Аравии.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 200 млн евро – это самый большой показатель на пару с Эрлингом Холандом в мире.

По теме
yellow-arrow
Лунин и ко могут выбраться на вершину таблицы. Реал объявил стартовый состав на матч с Лас-Пальмасом
yellow-arrow
Полузащитник Реала исключён из заявки на матч против Лас-Пальмаса
yellow-arrow
Клопп может возобновить карьеру в Испании
Реал (Мадрид) Аль-Ахли (Джидда) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
19.01.2025 в 16:15
Это расизм продавать негров.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Bаrcelinius
19.01.2025 в 16:15
Это расизм продавать негров.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 15:55
На 500 лямов договорятся. Перес голова!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости