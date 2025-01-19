Примера. Сельта – Атлетик 1:2. Баски побеждают в Виго

Обе команды накануне проиграли свои кубковые матчи, поэтому провели определенную ротацию в составах. Больше всего изменений было у "Сельты", которая 3 дня назад играла 120 минут против "Реала". Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако преимущество было по команде из Бильбао.

Баски открыли счет на 62-й минуте благодаря точному удару Алекса Беренгера. Уже через несколько минут "Атлетик" удвоил свое преимущество – голом отличился Данни Вивиан после розыгрыша стандарта. Хозяева ответили голом Вейги на 74-й минуте, сократив счет после ошибки защиты гостей. Несмотря на активные попытки "Сельты" вырвать ничью, гости смогли удержать победный результат и укрепить свои позиции в турнирной таблице. "Атлетик" находится на 4 позиции и сравнялся с "Барселоной" по очкам. "Сельта" осталась на 13 позиции с 24 очками в активе.

Примера. 20-й тур

Виго. "Эстадио Балаидос"

Сельта – Атлетик 1:2

Голы: Альварес, 74 – Беренгер, 62, Вивиан, 71

"Сельта": Гвайта – Домингес, Лаго, Родригес (Манкильо, 69) – Каррейра, Бельтран (Мориба, 63), Сотело, Серви (Мингеса, 46) – Сведберг (Альварес, 46), Дуран, Иглесиас (Дувикас, 70) .

"Атлетик": Симон – Горосабель, Вивиан, Альварес, Бойро – Прадос Диас, Руис де Галаррета (Хаурегисар, 67), Гомес (Весга, 82) – И. Уильямс (Берчиче, 89), Беренгер (Гурусета, 82), Н. Уильямс (де Маркос, 89).

Предупреждение: Мориба, 59