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Травма позади. Алаба сыграл впервые за долгое время

Испания
Обновлено

С возвращением!

Травма позади. Алаба сыграл впервые за долгое время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Давид Алаба впервые сыграл после восстановления от травмы. Австриец вышел на замену в матче против "Лас-Пальмаса" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

На 76-й минуте он заменил Антони Рюдигера.

Последний раз Алаба выходил на поле в декабре 2023-го года. Напомним, что игрок имел травму крестообразной связки левого колена.

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Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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