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Травма позади. Алаба сыграл впервые за долгое время
С возвращением!
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Давид Алаба впервые сыграл после восстановления от травмы. Австриец вышел на замену в матче против "Лас-Пальмаса" в рамках 20-го тура Ла Лиги.
На 76-й минуте он заменил Антони Рюдигера.
????????¡Qué bueno verte de vuelta, @David_Alaba! pic.twitter.com/Yv4XMl6MA3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025
Последний раз Алаба выходил на поле в декабре 2023-го года. Напомним, что игрок имел травму крестообразной связки левого колена.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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