Травма позади. Алаба сыграл впервые за долгое время

Защитник "Реала" Давид Алаба впервые сыграл после восстановления от травмы. Австриец вышел на замену в матче против "Лас-Пальмаса" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

На 76-й минуте он заменил Антони Рюдигера.

Последний раз Алаба выходил на поле в декабре 2023-го года. Напомним, что игрок имел травму крестообразной связки левого колена.