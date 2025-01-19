Пример. Реал – Лас-Пальмас 4:1. Легкая прогулка на Бернабеу для мадридцев

Перед матчем у обеих команд были кадровые проблемы. В "Реале" к травмированным Милитану и Карвахалю добавился Камавинга, а Модрич и Винисиус Жуниор пропускали игру из-за дисквалификации. В "Лас-Пальмасе" травмированы Марвин, Вити и Кампанья, из-за дисквалификации не играл Эссуго.

Уже первая атака гостей завершилась их голом. Навес в штрафную Сандро Рамиреса замкнул на дальней стойке Фабиу Силва. 0:1. Очередной провал обороны "сливочных". "Реал" сразу побежал отыгрываться, создав несколько опасных моментов. Родриго выкатил мяч Диасу на пустые ворота, однако полузащитник метров 4 отправил мяч рядом со стойкой. Мбаппе с предела штрафной закрутил мяч в направлении левой девятки, но Яспер Силлессен выполнил уверенный сейв, переведя мяч на угловой. Хозяева поля довольно быстро сравняли счет. Сандро Рамирес сбил в штрафной Родриго, а Мбаппе выполнил приговор и развел по разным углам Силессена и мяч. 1:0.

Мбаппе мог оформлять дубль, совершив рывок в направлении ворот и из-за пределов штрафной пробил под перекладину, но голкипер совершил очередной хороший сейв. Еще один момент француз упустил через несколько минут. Снова прекрасно сыграл Силлессен, не позволив мячу влететь в угол ворот. Второй гол был организован усилиями Мбаппе, прошедшего из центра поля до ворот и пробившего метров с 20, Силессен парировал удар, мяч отлетел к Васкесу, который выкатил круглого на Диаса, перед которым уже были пустые ворота. 2:1. Тут же Вальверде перехватил мяч в центре поля, отдал на прострелившего на Мбаппе Родриго и француз пробил точно в правый угол. 3:1. В конце тайма еще один гол забил Мбаппе, но он был отменен из-за офсайда у француза.

Уже на старте второго тайма Беллингем вышел лицом к лицу с голкипером, обыграл его и с острого угла не попал в ворота. Вскоре Фран Гарсия отдал отличную передачу на Родриго, который точным ударом в одно касание отправил мяч в правый нижний угол ворот. 4:1. На 65 минуте прямую красную карточку получил Бенито Рамирес, заехавший ногой в Лукаса Васкеса. Вскоре мадридцы забили пятый. После подачи Родриго со штрафного мяч отскочил в Беллингем, который расстрелял ворота в упор. Но после просмотра ВАР арбитр отменил гол из-за офсайда у Рюдигера, который активно участвовал в моменте.

На 77 минуте произошло знаковое событие: на поле впервые за год вышел заменивший Рюдигера Давид Алаба. Важно возвращение для команды Карло Анчелотти, учитывая игру в защите в последнее время. Вскоре "Реал" снова забил и снова гол не был засчитан. Лукас Васкес выкатил передачу под удар Федерико Вальверде и тот из-за пределов штрафной нанес удар в левую девятку ворот. Мяч рикошетом от стойки влетает в сетку. Шикарный гол… мог бы быть, если бы не офсайд у Васкеса.

Благодаря осечке "Атлетико" "Реал" теперь на вершине турнирной таблицы Примеры с 46 очками, опережая "матрасников" на 2 очка, а "Барселону" уже на 7. "Лас-Пальмас" с 22 очками разместился на 14 позиции.

20-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Лас-Пальмас" 4:1

Голы: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Б. Диас, 33, Родриго, 57 – Ф. Силва, 1

"Реал": Куртуа – Ф. Гарсия, Р. Асенсио, Рюдигер (Алаба, 76), Васкес (Лоренсо Агуадо, 87) – Себальос (Андрес Чема, 84), Вальверде, Беллингем – Родриго (Эндрик, 84), Мбаппе, Диас (Гюллер, 76).

"Лас-Пальмас": Силлессен - А. Муньос (Луаодис, 58), Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог (Б. Рамирес, 46) – Родригес, Х. Муньйос – С. Рамирес (Кардона, 80), Молейро (Фустер, 58), Ф. Силва (Макберни, 69).



Предупреждение: С. Рамирес, 45+4

Удаление: Б. Рамирес, 65