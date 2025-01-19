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Сливочные воспользовались поражением Атлетико и возглавили таблицу. Реал Мадрид – Лас-Пальмас 4:1. Обзор матча

Испания

Разрядка после сложных кубковых встреч

Сливочные воспользовались поражением Атлетико и возглавили таблицу. Реал Мадрид – Лас-Пальмас 4:1. Обзор матча

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Гости с Канарских островов открыли счет уже на 1-й минуте, но этим только разозлили фаворита. Килиан Мбаппе еще до перерыва мог оформить хет-трик, но его третий мяч отменили из-за офсайда. После перерыва "королевский клуб" еще дважды отмечался в положении вне игры, а "желто-синие" ещё и заработали удаление.

Подопечные Анчелотти поднимаются на первую строчку (46 баллов). 25 января столичный коллектив посетит "Вальядолид". Команда из Гран-Канарии – 14-я (22 пункта). Впереди домашний поединок против "Осасуны".

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Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Испании

Мадрид. Сантьяго Бернабеу, 74 808 зрителей

Реал Мадрид – Лас-Пальмас 4:1

Голы: Мбаппе, 18 (п), 36, Диас, 33, Родриго, 57 – Силва, 1

Удаление: Рамирес, 64 (Лас-Пальмас)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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