Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сливочные воспользовались поражением Атлетико и возглавили таблицу. Реал Мадрид – Лас-Пальмас 4:1. Обзор матча
Разрядка после сложных кубковых встреч
Гости с Канарских островов открыли счет уже на 1-й минуте, но этим только разозлили фаворита. Килиан Мбаппе еще до перерыва мог оформить хет-трик, но его третий мяч отменили из-за офсайда. После перерыва "королевский клуб" еще дважды отмечался в положении вне игры, а "желто-синие" ещё и заработали удаление.
Подопечные Анчелотти поднимаются на первую строчку (46 баллов). 25 января столичный коллектив посетит "Вальядолид". Команда из Гран-Канарии – 14-я (22 пункта). Впереди домашний поединок против "Осасуны".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Испании
Мадрид. Сантьяго Бернабеу, 74 808 зрителей
Голы: Мбаппе, 18 (п), 36, Диас, 33, Родриго, 57 – Силва, 1
Удаление: Рамирес, 64 (Лас-Пальмас)
Популярное сейчас
- 17-летний украинец попал в заявку команды Серии А на матч чемпионата
- Клопп может возобновить карьеру в Испании
- Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
- "Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров